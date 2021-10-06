巴黎時裝周／45品牌放下競爭齊聚悼念「時尚小胖」　合作打造歷史性閉幕秀

記者王則絲／外電報導

曾任浪凡創意總監的知名設計師Alber Elbaz，於今年四月時不幸感染新冠肺炎（Covid-19）而逝世，享年59歲，其生前創立的個人品牌AZ Factory於巴黎時間5日晚間舉辦「Love Brings Love」時裝秀，邀請45個品牌放下競爭齊聚一堂，向「時尚小胖」致上最高敬意，浩大場面寫下歷史一刻，成為巴黎時裝周最完美的閉幕秀。

▲已故知名設計師「時尚小胖」Alber Elbaz。（圖／達志影像）



這場命名為「Love Brings Love」的時裝秀，靈感來自於1945年的巴黎時裝劇院，當時聯合60多名法國設計師，一起歡慶二戰結束。AZ Factory表示會舉行這場時裝秀展覽的原因：「Alber一直夢想有天能將時尚大家庭團結起來，打造一個全新、現代的時裝秀。在所有愛他的人的幫助下，今年AZ Factory將把Alber最大的夢想實現。」

參加「Love Brings Love」的45個品牌囊括你想得到的大、小時裝屋精品品牌，知名設計師們包括Virgil Abloh、Raf Simons、Alessandro Michele、Kim Jones、Riccardo Tisci、Maria Grazia Chiuri、Rick Owens⋯⋯全都到場，場面相當盛大，大家難得聚在一塊都非常開心，顧著聊天、拍照、吃東西，光是等待所有人入座就讓大秀延遲近一小時。

▲（左起）Farida Khelfa、Anthony Vaccarello、Jean Paul Gaultier、Olivier Rousteing。（圖／翻攝自IG）



秀場上每個品牌都各展示一套服裝，它們融入受到Alber Elbaz啟發的元素，像是SAINT LAURENT的創意總監Anthony Vaccarello就把Alber Elbaz招牌的啾啾領結加諸在煙裝上；Comme des Garçons也運用米妮啾啾的靈感，打造出氣球廓型的裙裝；Viktor & Rolf選擇再現心形圖案的設計，並巧妙呼應主題；Dries Van Noten則是直接將Alber Elbaz的肖像印製於連身裝上⋯⋯，好設計數不清，但是大家此刻在這裡沒有競爭，只有對Alber Elbaz共同的紀念與敬仰。

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