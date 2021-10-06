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Krystal搶穿「粉色小馬帽T」藏暖心寓意！　網讚：正能量女神

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記者鮑璿安 ／台北報導

熟知Ralph Lauren的民眾都知道，旗下「Pink Pony」抗癌計劃在今年（2021年）已經邁入21年，這次請到南韓品牌大使女星Krystal演繹，在此期間系列服裝包括刷毛連帽衛衣和Live/LoveT恤皆換上正能量粉色系，25%銷售收益捐贈予中華民國乳癌病友協會，引發網友狂讚：「正能量女神」、「支持Krystal」。

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲女星Krystal搶先演繹Pink Pony系列單品掀起熱議 。（圖／品牌提供）

Ralph Lauren名下的Pink Pony企劃於2000年成立，為支持癌症護理的全球慈善項目，提升公眾意識，並為乳癌患者及機構籌款。今年由女星Krystal搶先演繹Pink Pony系列單品掀起熱議，她身穿深藍色連帽衛衣，搭配白褲輕鬆擺拍，即便造型簡單仍有女神氣場，胸前的標誌性馬球Logo則變為粉色設計，暖心效果頗具收藏價值。

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲▼Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲粉色帽T款式與粉色POLO衫 。（圖／品牌提供）

另也包括粉色帽T款式與粉色POLO衫，都是相當實穿的品項，同時品牌也在本月透過Snapchat呈現Pink Pony主題濾鏡，使用者可用以透過濾鏡一同傳遞Pink Pony計畫和募捐款項。

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關鍵字：

Ralph Lauren, Pink Pony, Krystal

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