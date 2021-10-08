男士「涼感平口褲」一件58元　吸濕排汗超舒服

文／C編

天氣炎熱，涼感的穿搭受到很多人的喜愛，尤其是貼身衣物更要透涼舒適，「Her森森」就推出「梁衫伯勁涼開襟平口褲」一次12件組，原價2160元，特價只要699元，相當於一件只要58元，比夜市買還划算又涼感。

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▲梁衫伯勁涼開襟平口褲，12件組，原價2160元、特價699元，點我購買。



這系列勁涼開襟平口褲採用冰絲涼感纖維，比市面純棉的材質吸濕效果更佳，能有效排出水分，減少悶熱的不耐感，貼身剪裁的特殊織法，可以快速將表層肌膚汗水與濕氣迅速傳出衣物外，保持透氣涼爽又貼膚。彈性材質柔軟舒適，輕盈自在毫無負擔感，可以減少因悶熱產生的不適，而且不會磨擦肌膚，不管是運動或是散步逛街，都可以享受到輕盈舒適的感覺。

採用三層隱藏式鈕扣門襟設計，便利性提升，也多了層次感，使用起來更加方便舒適，彈力褲頭適合各種身型，不管是多壯碩的身材都可以輕鬆穿下，多款精緻花樣花色，怎麼穿都不膩。

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「Her森森」推出「梁衫伯勁涼開襟平口褲」一次12件組，原價2160元，特價只要699元，相當於一件只要58元，而且免運費直接送到家裡，非常方便又實惠。