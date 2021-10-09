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地表最可愛「卡式爐」！夢幻馬卡龍色＋小尺寸　帶去露營保證被嫉妒

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文／C編

秋天到來，山裡的空氣清新舒暢，正是露營的好時節，「Her森森」推出「韓式便攜式迷你卡式爐」，可以隨身帶在車上，到露營的地方煮東西吃，非常方便又快速，而且原價5797元、特價1979元，限時折扣3.4折，可愛的顏色讓人怎麼看都喜歡，非常超值。

▼▼點圖搶超可愛卡式爐▼▼

 ▲卡式爐,露營,火爐,煮飯,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲韓式便攜式迷你卡式爐，原價5797元、特價1979元，點我購買

秋天的天氣漸涼，正是跟朋友進山露營的好天氣，不會太熱、晚上多加件被子就不會太冷，剛好是跟朋友一起聚會的最佳時機，當然露營不像一般住宿，或是包棟式民宿配有瓦斯爐，這時攜帶一個卡式爐就非常重要。

▲卡式爐,露營,火爐,煮飯,Her森森,。（圖／品牌提供） 

▲廚房爐子不夠用，用卡式爐輕鬆解決。（圖／公關照）

但綜觀市面上的卡式爐，對外觀並不講究，體積也大，因此「Her森森」特別引進韓式風格的迷你卡式爐，不但小巧輕便，鵝黃、粉紅、淺藍色更是超級可愛，光是拿出來煮菜就讓人心情100分，不是露營咖也沒關係，在家吃火鍋、總覺得廚房少一口爐，這款卡式爐都能滿足。

▲卡式爐,露營,火爐,煮飯,Her森森,。（圖／品牌提供） 

▲在家可以用可愛的卡式爐煮火鍋。（圖／公關照）

這款韓式便攜式迷你卡式爐，在露營的時候可方便了，可以拿來主菜、做早餐、煮火鍋、煮熱湯等等功能，而且只要一般的瓦斯罐就可以，想要煮熱水泡咖啡、泡茶都可以輕鬆搞定，絕對是野營的好夥伴。

▼▼點圖搶超可愛卡式爐▼▼

▲卡式爐,露營,火爐,煮飯,Her森森,。（圖／品牌提供） 

▲韓式便攜式迷你卡式爐，原價5797元、特價1979元，點我購買

「Her森森」推出「韓式便攜式迷你卡式爐」，原價5797元、特價1979元，限時下殺3.4折，已經準備好要去露營的人趕快下訂單，超可愛的顏色市面上少見，一定要入手。

關鍵字：

卡式爐, 露營, 火爐, 煮飯, Her森森

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