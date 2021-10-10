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CP值超高！「養生電鍋」才1299元　可同時做兩道菜超方便

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文／C編

台灣人大多以米作為主食，因此家家戶戶裡面幾乎都有電鍋，「Her森森」推出「小太陽 全不鏽鋼養生電鍋」，11人份的大容量不管是煮飯還是燉、滷，都不用特別顧火爐，超級方便，原價1980元、特價1299元。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲電鍋,小太陽,Her森森。（圖／Her森森）

▲小太陽全不鏽鋼養生電鍋，原價1980元、特價1299元。點我購買

這款全不鏽鋼養生電鍋一鍋擁有多功能的功用，可以煮稀飯、燉補、滷肉、蒸食，幾乎各種料理樣樣都行，還可以一次做兩道料理，比如煮飯的同時在上面熱菜，或是滷肉的同時順便蒸魚，一次搞定，簡直是主婦們的福音。

而且只要一鍵加熱就可以做到很多功能，對下廚不在行也不用擔心，因為輕鬆方便又簡單；另外，上蓋、內鍋、外鍋包含蒸架都是採用#304不鏽鋼材質，安全又耐用，完全不用擔心食安問題。

▲電鍋,大同,Her和她,。（圖／pexels）

▲輕鬆煮出一餐，是忙碌生活中重要的一環。（圖／Pexels）

電鍋採用蒸氣立體循環加熱，食物受熱均勻、米飯香Q不焦黃，可以精準掌握食物的口感，而且除了做菜，也能取代烤箱做蛋糕，簡直就是懶人界的福音，CP值超高。

「Her森森」推出「小太陽 全不鏽鋼養生電鍋」11人份大容量，鋼鐵灰色的外型看起來很有科技感，原價1980元、特價1299元，限定下殺，絕對要趕快手刀搶。

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▲電鍋,小太陽,Her森森。（圖／Her森森）

▲小太陽 全不鏽鋼養生電鍋，原價1980元、特價1299元。點我購買

關鍵字：

電鍋, 小太陽, Her森森

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