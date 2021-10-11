New Balance「綠桃撞色鞋」好時髦　5款時尚配色3480元起超划算

文／C編

近年球鞋成為穿搭的最好夥伴，不管是牛仔褲、洋裝，甚至西裝，只要搭配一雙球鞋看起來就很有潮流感，除了小白鞋是鞋櫃必備，撞色也是好選擇，輕鬆讓造型有焦點。「Her森森」推出多款New Balance球鞋，原價3880元、特價3480元起，繽紛亮眼的顏色、舒適好穿的機能，好想一次多打包幾雙。

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New Balance 休閒鞋 W5740PL1-B，原價3880元、特價3680元

白色的基底搭配上綠色、桃紅色的撞色，讓整雙球鞋繽紛了起來，多層次的麂皮、異材質拼接展現出New Balance的青春活力，不管怎麼搭配都適合，男女穿起來都好看，厚底還有增高的效果，絕對必收。

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不會穿搭的女孩最建議買單色系的鞋款，像是這款奶油色拼接一點點的橘色，看起來溫柔可人，而且春夏秋冬都適合，不管搭配什麼顏色的服裝，就是需要這樣一雙小白鞋。

New Balance 休閒鞋 W5740HG1-B，原價3880元、特價3480元

想要讓自己的穿搭擁有重點，卻又不會太突兀，棗紅色是不錯的選擇，帶有一點輕甜感的紅色調，不會太顯眼，又有一點復古感，搭配古著類型穿搭最適合，而且可以為整體穿搭展現出好氣色。

New Balance 休閒鞋 M5740DD1-D，特價3880元

不喜歡過亮的色系，那就必看這雙灰色系的款式，麂皮材質為整體鞋款更增添時髦感，秋冬相當適合，不管是配風衣還是配大衣都好看，灰色的沈穩加上拼接的桃紅與藍，更顯活潑魅力。

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New Balance 休閒鞋 M5740DC1-D，原價3880元、特價3480元

藍色可以說是最極具魅力的色調，深淺不同的藍色搭配亮橘色的跳色處理，展現出活力奔放，最適合搭配淺色系的服裝，在腳上展現時髦亮點，打造細緻、別具心裁的穿搭風格，讓人看起來精神百倍。