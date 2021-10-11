fb ig video ETtoday search mobile

New Balance「綠桃撞色鞋」好時髦　5款時尚配色3480元起超划算

>

文／C編

近年球鞋成為穿搭的最好夥伴，不管是牛仔褲、洋裝，甚至西裝，只要搭配一雙球鞋看起來就很有潮流感，除了小白鞋是鞋櫃必備，撞色也是好選擇，輕鬆讓造型有焦點。「Her森森」推出多款New Balance球鞋，原價3880元、特價3480元起，繽紛亮眼的顏色、舒適好穿的機能，好想一次多打包幾雙。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲New Balance。（圖／Her森森）

▲New Balance休閒鞋明星代言熱銷款，原價3880元、特價3480元起，點我購買

New Balance 休閒鞋 W5740PL1-B，原價3880元、特價3680元

▲New Balance。（圖／Her森森）

白色的基底搭配上綠色、桃紅色的撞色，讓整雙球鞋繽紛了起來，多層次的麂皮、異材質拼接展現出New Balance的青春活力，不管怎麼搭配都適合，男女穿起來都好看，厚底還有增高的效果，絕對必收。

New Balance 休閒鞋 W5740HN1-B，原價3880元、特價3680元

▲New Balance。（圖／Her森森）

不會穿搭的女孩最建議買單色系的鞋款，像是這款奶油色拼接一點點的橘色，看起來溫柔可人，而且春夏秋冬都適合，不管搭配什麼顏色的服裝，就是需要這樣一雙小白鞋。

New Balance 休閒鞋 W5740HG1-B，原價3880元、特價3480元

▲New Balance。（圖／Her森森）

想要讓自己的穿搭擁有重點，卻又不會太突兀，棗紅色是不錯的選擇，帶有一點輕甜感的紅色調，不會太顯眼，又有一點復古感，搭配古著類型穿搭最適合，而且可以為整體穿搭展現出好氣色。

New Balance 休閒鞋 M5740DD1-D，特價3880元

▲New Balance。（圖／Her森森）

不喜歡過亮的色系，那就必看這雙灰色系的款式，麂皮材質為整體鞋款更增添時髦感，秋冬相當適合，不管是配風衣還是配大衣都好看，灰色的沈穩加上拼接的桃紅與藍，更顯活潑魅力。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲New Balance。（圖／Her森森）

▲New Balance休閒鞋明星代言熱銷款，原價3880元、特價3480元起，點我購買

New Balance 休閒鞋 M5740DC1-D，原價3880元、特價3480元

▲New Balance。（圖／Her森森）

藍色可以說是最極具魅力的色調，深淺不同的藍色搭配亮橘色的跳色處理，展現出活力奔放，最適合搭配淺色系的服裝，在腳上展現時髦亮點，打造細緻、別具心裁的穿搭風格，讓人看起來精神百倍。

關鍵字：

New Balance, 球鞋, 鞋款, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

會一秒暴怒的分手瞎理由！第一名竟然是它，連打疫苗都上榜

會一秒暴怒的分手瞎理由！第一名竟然是它，連打疫苗都上榜

試・開箱／嬌蘭「天后級粉底液」　塗抹實測好貼膚、光澤感超自然

試・開箱／嬌蘭「天后級粉底液」　塗抹實測好貼膚、光澤感超自然

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆 大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過 試・開箱／嬌蘭「天后級粉底液」　塗抹實測好貼膚、光澤感超自然 「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕 奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢 超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點 有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面