雙十連假來玩「6種自然體驗」！海上自行車、沙灘做瑜珈找回正能量

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自klook.com

雙十連假即將到來，還不知道怎麼安排假期，這裡幫你精選了「6種自然體驗」，帶你走入小農山林、探訪絕美秘境，讓你能緩解平日忙碌生活帶來的壓力，從大自然中找回能量，享受一趟美好又安心的小旅行。

1.STEPOUT 日出能量瑜珈體驗

想從大自然中找回生命律動與能量，就來體驗台東的能量日出瑜珈吧！由專業老師帶領大家在沙灘上冥想調息、伸展，當你的吐息與海浪交疊，彷彿從山海間汲取了能量，讓心靈、感官感受深層療癒。

2.島內散步 嘉義瑞峰慢旅

嘉義瑞峰位於海拔1300公尺，清晨時能看到日出群山被雲霧環繞的美景，夜晚時則有滿片的銀河星空，能讓你忘卻城市的忙碌，短暫的休息片刻，還能在竹林綠色隧道中享用餐點，體驗一趟慢活小旅行。

3.好，日常 嘉義獵徑探索體驗

對於部落生活感興趣，可以參加嘉義獵徑探索體驗，帶領大家踏入山林中，感受最真實的部落故事。從親手搗米、熬煮釀製米酒，到溪中漁獵、準備餐點，讓旅人也能與土地產生情感連結。

4.MyTaiwanTour 桃園大溪手作豆腐之旅一日遊

想要簡單體驗小農生活，可以來桃園大溪參加手作豆腐之旅一日遊，由在地人帶你走訪大溪秘境，再到當地有機農場採收時節蔬果，並教你從打造豆腐模型開始，製作出美味營養的豆腐。

5.Qengay na bamboo 泰雅竹地野境・卡普部落二日體驗

泰雅竹地野境的卡普部落二日體驗帶你走進部落，深度了解泰雅族的採集、飲食與竹文化，從竹的認識開始，親自砍竹、拉竹、手作食器到製作竹藝製品，最後再享用在地食材調味的飲食饗宴。

6.KLOOK 宜蘭東澳烏岩角水行俠水上自行車

海上自行車活動適合與家人、朋友一起體驗，能平靜的徜徉在大海之中，欣賞沿途的美景。從宜蘭東澳海灘出發，經過海蝕洞、烏岩角，在烏岩角沙灘玩水休憩後再折返，依據時間不同，能看到壯麗日出、黃昏夕陽…。

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