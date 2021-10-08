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森林心理測驗「選一隻動物」　找出誰是你工作的最棒盟友

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文／職場人

在你遇到工作困難時，有沒有人可以幫助或鼓勵你呢？如果有人支持，就可以克服困難，快來透過下述的心理測驗來找出誰是你的最好盟友吧！

在樹林裡游蕩了好幾天，你最先遇到的是哪種動物？

A.熊
B.猴子
C.兔子
D.狗

選好了嗎？往下看解答吧！

選A的人

 

▲森林動物測驗「工作神隊友是誰」（圖／pixabay，下同）

「大熊」給人一種安全感的象徵，選A的人最好的盟友即是「你的家人」，尤其是父母親，他們正符合你一直在尋覓可以包容且相處起來很舒服的人。當你在職場上遇到挫折、委屈時，不妨回家讓家人時時刻刻都用溫暖圍繞著你，相信你的憂鬱也會被療癒！

選B的人

「猴子」是聰明的動物，代表智慧和知識淵博的人，選B的人最好的盟友是「你的老闆、前輩或工作上的老師」，因為你正缺乏智慧和知識來克服生活中的波濤洶湧，找個有經驗且知道如何度過難關的人相處，也許會給你不錯的建議！

選C的人

有人說「兔子」是孤獨的，選C的人代表你現在需要一個你愛且想要保護的人，因此最好的盟友就是「你的愛人」，情人有時固然自私或惹你生氣，但當你因為工作而低潮的時候，他們也會是最重要的夥伴，給予你支持哦！

選D的人

「小狗」是可以一起玩耍的動物，選D的人現在最需要的就是有人可以陪你玩樂、紓解壓力，因此你最需要的盟友即是「朋友、同事」，能夠陪你一起玩、一起笑，忘掉所有工作上煩惱的事。

上述心理測驗，有沒有幫助你找出現在最需要的工作盟友是誰呢？想看更多心理測驗可以點職場人心理測驗、塔羅測驗

【延伸閱讀】

人生勝利組8句經典語錄：被動的生活、無聊的工作，才是效率的死敵

日本心測「檢視辦公桌上缺少的東西，測出你對工作缺乏什麼？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 工作, 職場, 運勢

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