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10月書單推薦！在不夠完美的人生，我允許自己軟弱卻依然認真生活

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文／職場人

又到了書單推薦的日子，隨著存股趨勢越來越盛，編輯為大家選了《股息Cover我每一天》、《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》2本存股之書，想要理財的職場人趕緊入手好好拜讀！另外，2021也即將邁入年末，是時候開始訂定明年計畫了，推薦《決勝內在領導力》、《原子時間》、《疫後大未來：誰是大贏家？》等書，一邊參考一邊執行規劃未來，幫助你的職涯道路越走越順！

書單推薦1：《每天練習，成為更好的自己》

「你怎麼定義人生就為你帶來什麼意義。」將每一件事情都定義成美好喜悅，就不會產生憤怒焦慮的感覺，職場人都如何定義每天的生活呢？《每天練習，成為更好的自己》指出越來越多人理解到外在世界的混亂，全是內在世界出了狀況，多數人在生態中迷路，能量場失衡，如果你也想治癒自己迷茫的心，可以入手這本一起練習，成為更好的自己。

書單推薦2：《三十三歲的逆襲》

「三十三歲，從來不如我想像中美好。 生活依舊充滿波折，內心也不夠成熟， 但我卻漸漸清楚自己想要什麼樣的人生。」職場人也年過30了嗎？30歲是和許多事物道別的年紀，你不再像以前衝動或抱有不切實際的夢想，推薦《三十三歲的逆襲：在不夠完美的人生裡，我允許自己軟弱卻依然認真生活》陪伴你迎來轉折的蛻變期，現實生活的包袱、日漸下滑的體力、失去熱情的工作......，在不斷與世界碰撞、價值觀漸漸確立，變得更加認識自己之後，或許才是我們邁向理想生活的開始。

書單推薦3：《決勝內在領導力》

為什麼有的人能站在頂點不斷開創成功？看見成功人士你心中也曾經如此想過嗎？《決勝內在領導力：隱藏在世界領袖中的人格特質與內在領導》一書指出，每個人都有獨特的天賦特質，你知道自己屬於哪種人格類型嗎？透過美國領導管理特質系統PDP，將個人特質劃分為5種動物類型，職場人可以藉由此書找出自己擅長的特質，並將之發揮至最大值。

書單推薦4：《雙贏：東西這樣賣，團隊這樣帶》

《雙贏：東西這樣賣，團隊這樣帶》這本書是由2位業務經驗豐富的老師黃正昌與賴政昌共同合作，不僅藉由故事實例作情境演練，書中還有彼此對談，分享業務失敗的原因及傳達成功的心法，搭配案例解說容易閱讀，最後也有「行銷便利貼」的重點複習，職場人若是想練習銷售技巧或打造頂尖業務團隊，這本都是相當推薦的工具書。

書單推薦5：《人生不需要計畫，而是要活出自己的故事》

你在這個世界上的位置是什麼？我們又該如何找到生命的意義？《人生不需要計畫，而是要活出自己的故事》在生活中我們都渴望自己的生命是有意義的，在職場上我們都希望自己是有成就、有貢獻的，職場人需要的不是計畫手冊，也不是填滿滿的行程，更不是權威人士的指引，而是你自己，把人生當作計畫，只會讓人生的過程變成沉悶無聊的工作，透過這本書你可以練習純粹享受屬於自己的自在時光，工作之餘也讓自己喘口氣吧！

書單推薦6：《股息Cover我每一天》

職場人也有在投資嗎？買了股票卻擔心它的漲跌而失眠？《股息Cover我每一天：600張存股達人絕活全公開》36歲存到600張兆豐金；2021年領到的兆豐金股息將高達92萬元，「專注本業，閒錢投資；資金控管，分批進場；找到週期；逢低布局」透過最直接的親身經歷無私公開投資心法，理財小白趕緊入手！

書單推薦7：《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》

存股在近幾年來愈來愈盛行，除了上述書籍推薦之外，第7本書《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》也很適合想打造被動收入計畫的職場人，2大選股方向、4大買股準則、3成波段價差策略，CP值超高的實戰技巧一次公開，不論是毫無理財概念，還是正準備踏入股票市場，都可以參考此書。

書單推薦8：《原子時間》

擺脫窮忙、快樂提升收入，職場人趕緊把時間還給自己！《原子時間：奇蹟的晚間4小時，改變人生、收入翻倍，社畜獸醫的時間管理實證》6堂課教你學會時間倍增術，其實我們缺的不是時間，而是需要學習去找出「時間的碎片」，並以「功能性的計畫」將大大小小的時間串聯在一起，職場人的自信不該只侷限在上班時間！

書單推薦9：《疫後大未來：誰是大贏家？》

全球疫情肆虐，職場人的工作是否也深受影響呢？《疫後大未來：誰是大贏家？》由全球50大最佳商學院教授蓋洛威剖析全新商業環境下的挑戰及商機，比如在疫情之下，被封為「四巨頭」的亞馬遜、蘋果、臉書、Google是如何把一個世界性危機變成股價增長機會？新創公司Airbnb、Uber、Netflix、TikTok誰的前途大好？想了解國際趨勢的職場人不能錯過！

書單推薦10：《瘋潮行銷：華頓商學院最熱門的一堂行銷課》

為什麼有些東西能爆紅，有些卻沒沒無聞？為什麼某些內容能在網路瘋傳？為什麼有些產品、理念或行為就是能贏得更多口碑？職場人也有同樣疑惑嗎？推薦入手《瘋潮行銷：華頓商學院最熱門的一堂行銷課！6大關鍵感染力，瞬間引爆大流行》，書中分享6大感染力法則STEPPS：社交身價、觸發物、情緒、曝光、實用價值與故事，利用大量實際案例，具體說明如何運用，不需要龐大的廣告預算、行銷天分或某種創意基因，每個人都可以學到產品、行銷訊息的關鍵要領！

以上10本書推薦給大家，如果想看更多讀書心得可追蹤職場人粉專職場人Instagram哦！

Source：博客來

【延伸閱讀】

7月書單推薦｜厭倦工作前，先讓自己保有隨時離開的能力！

8月書單推薦｜不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Workworks職場人, 書單, 閱讀

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