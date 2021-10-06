沛納海夯錶高雄專賣店現蹤　繽紛錶帶吧檯吸睛

▲沛納海高雄義享天地專賣店以全新概念裝潢亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／高雄報導

南台灣錶迷又有逛街好去處，擁有不少死忠「沛迷」的沛納海（Panerai）進駐鄰近Costco賣場、與五星級萬豪酒店連通的高雄義享天地，開設全台第4間專賣店，同樣位於1樓的品牌還有IWC、Montblanc（萬寶龍），以及銷售Zenith、Cartier（卡地亞）等鐘錶品牌的高登鐘錶店，儼然成為新興的名錶聚落，讓錶迷一次逛得過癮。

▲沛納海進駐高雄義享天地，開設全台第4間專賣店。（圖／沛納海提供，以下同）



▲沛納海高雄義享天地專賣店設有舒適的VIP貴賓室。

沛納海佔地約23坪的高雄義享天地專賣店，裝潢風格較以往更大膽、高調，大大的品牌字樣與腕錶看板佔據門面，讓人一眼就被吸引，緊接著招牌的沛納海大鐘在店內置中位置迎賓，往內走則是充滿義大利風情的VIP貴賓室，讓賓客能自在賞玩新錶。

▲沛納海陳列繽紛錶帶專區，可現場搭配選擇心儀錶帶。





▲沛納海Submersible Bianco 精鋼專業潛水腕錶42毫米，274,000元。

而換錶帶就像換一只新錶的心願，在沛納海高雄專賣店的「吧檯」就能完成，店內特別設置陳列各式繽紛錶帶區，讓顧客能現場搭配心儀錶帶，賦予錶款新風貌。慶祝開幕也有新錶亮相，包括品牌首款白色面盤42mm的Submersible Bianco精鋼專業潛水錶、黑色或白面的Luminor Chrono計時腕錶44毫米、Luminor Chrono GoldtechTM Blu Notte紅金計時腕錶44毫米等，都是近期的熱門款。

▲沛納海Luminor Chrono 計時腕錶44 毫米（左）280,000元，Luminor Chrono GoldtechTM Blu Notte紅金計時腕錶44毫米834,000元。





▲高登鐘錶於高雄義享天地開設複合品牌錶店。（圖／記者陳雅韻攝）

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