《鬼滅》日輪刀不殺鬼改切羊羹！5種角色口味配「禰豆子竹筒架」太Q

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、aniplexplus.com

日本動畫《鬼滅之刃》人氣居高不下，販售各種《鬼滅之刃》周邊的日本Bandai公司就推出了全新的「日輪刀X羊羹組合」，讓你用逼真可愛的迷你日輪刀，將羊羹切成小塊來享用，羊羹口味也融入了炭治郎、炎柱等角色特性，還有以禰豆子、胡蝶忍為靈感設計的竹筒、蝴蝶造型置刀架。

《鬼滅之刃》的「日輪刀X羊羹組合」包含四款迷你日輪刀、兩個置刀架，以及五種不同口味的羊羹。日輪刀分別有炭治郎、煉獄杏壽郎、胡蝶忍、栗花落香奈乎四種造型，全長約14公分，切起來非常順手，上面的顏色、裝飾精緻逼真，像炎柱的火焰刀鍔、胡蝶忍的蝴蝶刀鍔都有做出來。

日輪刀切完羊羹，可以放在超Q的置刀架上面，兩個置刀架分別以禰豆子嘴巴咬的「竹筒」、胡蝶忍頭上的「蝴蝶髮飾」為靈感設計。羊羹口味也結合了角色特色，像炭治郎就是綠綠的毛豆泥口味，炎柱是黃地瓜、胡蝶忍是紫番薯，禰豆子和香奈乎則是黑糖和鹽味。

想蒐集更多《鬼滅之刃》商品，日本Aniplex公司也有推出一系列「鬼滅之刃居家用品」。這系列的圖案是在伊之助夢境中出現過的狸貓炭治郎、老鼠善逸、兔子禰豆子，他們與動物結合之後萌度更升級，印在室內拖鞋、抱枕以及軟綿綿的洗臉髮帶上可愛度破表，使用起來超級療癒。

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