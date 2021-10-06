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茄子蛋成員自曝愛亂買XX賠一堆　戴Swatch復刻錶勾起兒時回憶

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記者王則絲／台北報導

Swatch今（6日）邀請到樂團「茄子蛋」出席「1984復刻系列錶款」發表會，三位成員復古兼具前衛的風格，與Swatch本次新推出的1984復刻錶款不謀而合。訪問中阿德提到：「小時候我媽送我的第一個手錶就是Swatch。」回想當時有一支Swatch是多有面子的一件事；快問快答中問及成員裡誰最敗家？大家馬上指著阿任，他只好自認：「愛亂買股票，賠了一堆錢。」惹得現場爆笑。

▲茄子蛋示範Swatch 1984復刻系列。（圖／品牌圖公）

▲茄子蛋示範Swatch最新1984復刻系列。（圖／品牌提供）

雖然茄子蛋成員三人阿斌（黃奇斌）、阿德（謝耀德）、阿任（蔡鎧任）都是90年代出生，但是對於80年代的憧憬與熱愛都反映在他們的作品與興趣上。

今天邀請茄子蛋示範Swatch最新1984復刻系列，阿斌戴上搶眼的「黃色競速」錶款，表面設計宛如賽車儀表板，讓阿斌覺得非常帥：「看起來就很有企圖心，我覺得很適合我。」阿德手上的則是「黑色復刻潛水錶」，指針、刻度採用夜光塗料，成為低調中的亮點；阿任更狂，兩手分別戴上「曼菲斯」錶款的灰色、白色款式，中性的設計不管男生、女生都適合，亦有做套裝販售。

▲茄子蛋出席Swatch發表會。（圖／記者王則絲攝）

▲茄子蛋接受《ET FASHION》快問快答。（圖／記者王則絲攝）

活動上《ET FASHION》特別邀請茄子蛋成員們進行快問快答，第一題「誰私下最潮、最時尚？」大家立刻指向阿斌，連阿斌也指著自己：「我最愛漂亮，真是不好意思。」阿任一旁幫腔：「他最騷包。」第二題「誰私下最敗家？」這次則是全體指向阿任，阿任也只好認了：「亂買股票賠一堆錢。」哭笑不得的表情逗樂現場。第三題「若三人參加魷魚遊戲，誰會活下來？」阿德很有自信：「我覺得是我！」但阿斌跟阿任就覺得自己會淘汰：「有玩到三局就不錯了」、「椪糖直接吃掉。」

▲Swatch 1984復刻系列。（圖／品牌提供）

▲Swatch 推出「1984復刻系列」。（圖／品牌提供）

值得一提的是，Swatch會選擇推出「1984復刻系列」，是因為1984是品牌很重要的年份，1983年創立後，於1984年取得商標註冊，並賣出了第一百萬支手錶，當時高掛在德國商業銀行大樓長達163公尺的巨型錶款，也於本次復刻推出「黃色競速」。另外，此系列採用Swatch研發出的「生物陶瓷」材質製成，以生物來源材料與陶瓷混合，膚觸非常舒適。

▲Swatch 1984復刻系列。（圖／品牌提供）

▲Swatch 1984復刻系列。（圖／品牌提供）

▲「黃色競速」Yellow Racer NT＄2,500、灰色曼菲斯NT＄2,850、白色曼菲斯NT＄2,500（兩支套裝NT＄5,350）。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

茄子蛋, 樂團, Swatch, 復刻, 復古

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