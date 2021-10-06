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巴黎時裝周／MIU MIU驚喜聯名「NB球鞋」太美！LACOSTE 2022春夏超潮

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記者王則絲／外電報導

MIU MIU 2022春夏女裝以「基本本能」（BASIC INSTINCTS）為題，來替大家翻新上班衣櫥，雖以學院風、基本款單品為主軸，但在剪裁上絕對吸睛，秀上還驚喜曝光了與New Balance的聯名574球鞋單品，簡直美翻！LACOSTE 2022春夏男女裝系列一口氣囊括了眾多運動類型服裝，濃厚潮流風格每一套都太帥了。

▲miu miu 2022ss。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022春夏。（圖／品牌提供）

MIU MIU 創意總監Miuccia Prada在本季強調「現實」，「我對日常生活中的事物感興趣，我想為平常容易忽視的事物重新賦予力量與價值。」呼應到疫後時期的世界，已逐漸從封閉的WFH回到IRL（in real life）現實生活，因此在本季，Miuccia Prada不做過多的「無中生有」，而是以經典作品為基礎，襯衫、西裝外套、毛衣、褲裝⋯⋯經過大膽剪裁賦予新鮮感，極短的Crop Top，搭配極低腰的下裝，讓穿著者露出最大限度的軀幹，性感、涼快，是本季最主要的造型之一。

▲miu miu 2022ss。（圖／品牌提供）

▲miu miu 2022ss。（圖／品牌提供）

▲用剪裁讓日常服裝更為吸睛，如短得不能再短的上衣和短裙。（圖／品牌提供）

MIU MIU 2022春夏大秀上還有一個不能錯過的亮點，就是搶先曝光的聯名鞋款New Balance 574，米白色、卡其色的清新溫柔色調，佐以不加修飾的毛邊處理詮釋，鞋舌上的MIU MIU標誌顯而易見，外型超夢幻，必成爆款！

▲miu miu 2022ss。（圖／品牌提供）

▲miu miu 2022ss。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU驚喜曝光與New Balance的聯名球鞋。（圖／品牌提供）

運動品牌LACOSTE 2022春夏男女裝系列的靈感來源，為創意總監Louise Trotter 在城市封鎖期間、每天騎腳踏車上班得到的啟發，她開始為嘗試各種運動的人設計服裝，讓LACOSTE無論是網球還是籃球、滑板、登山⋯⋯的領域全都囊括。

LACOSTE 2022春夏系列顏色非常的漂亮，大量運用標誌性的綠色調之外，深棕紅色、高飽和藍色、溫暖卡其色也是本季主軸，首先以半截式的運動背心或泳衣展開大秀，接著能看見多套籃球背心造型，直筒版型下靠中間的Logo Bar勾勒出比例，在經典的不對稱網球毛衣上，還可以發現流蘇設計的小鱷魚。

▲lacoste 2022ss。（圖／翻攝自wwd）

▲lacoste 2022ss。（圖／翻攝自wwd）

▲LACOSTE 2022春夏。（圖／攝自WWD）

本季不只是在中性的剪裁設計上注入濃厚潮流風格，配件更潮，像是Louise Trotter設計了一款能捲成斜背包的風衣，因為她提到：「在我的腳踏車上，我沒辦法處置我的長外套。」還有由層疊的織帶、繫繩裝飾而成的包款，也相當亮眼，滿滿Outdoor韻味，背起來超潮！

▲lacoste 2022ss。（圖／翻攝自wwd）

▲lacoste 2022ss。（圖／翻攝自wwd）

▲LACOSTE 2022春夏。（圖／攝自WWD）

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