「精品零錢包」可愛又實用！CELINE凱旋門浮雕美翻、YSL小三角也太Q

文／美人圈

小廢包當道，因應大家日常出門的需求，許多大牌也紛紛推出小巧精緻的零錢包！小編今天收集了8款「精品零錢包」來推薦給大家，其中CELINE新款凱旋門零錢包精緻又實用，YSL小三角錢包更是可愛爆棚！趕緊來看哪款命中你的心吧～

2021新款「精品零錢包」推薦：CELINE 平滑小牛皮零錢包

CELINE這款零錢包是2021秋冬新款，同款包包在大秀亮相時，討論度就極高～而這款零錢包是由小牛皮製成，搭配經典凱旋門浮雕，還附有手提袋，不僅顏值爆表還實用兼具，午休吃飯一拎就能輕鬆出門！

▲CELINE 平滑小牛皮零錢包。（圖／CELINE）

2021新款「精品零錢包」推薦：LOEWE 硬幣卡片套

LOEWE秋冬新出的提花實在太美啦！這款硬幣卡片套有酪梨綠及經典黑兩色可以選擇，採用帆布、緹花混紡及小牛皮製成，飾有滿版的Anagram圖案，真的超精緻！有帶拉鍊的零錢收納隔層及四個信用卡槽，價格也好入手！

▲ LOEWE 硬幣卡片套。（圖／LOEWE）

2021新款「精品零錢包」推薦：DIOR CARO 小拉鏈錢包

DIOR的Caro包款也出小錢包啦！以黑色柔軟小牛皮製成，綴以典雅的「CD」標誌，並搭配Cannage藤格紋圖案縫線，內裡設有6個卡片隔層、2個貼袋、1個鈔票隔層及1個拉鏈隔層，設計輕盈而實用，還有黑色、奶茶色及粉色可以挑選。

▲DIOR CARO 小拉鏈錢包。（圖／DIOR）

2021新款「精品零錢包」推薦：LOUIS VUITTON RECTO VERSO卡片套

LV這款卡片套有信封型前袋能放置零錢，以及中間的貼袋可放入折疊的紙鈔，還有三個信用卡夾層，小巧卻功能齊全。以Monogram Empreinte皮革製成，搭配金屬鉤扣鏈帶，外出攜帶相當方便！全黑的老花圖樣，精緻又耐看，還不易髒，大推這款！

▲LOUIS VUITTON RECTO VERSO卡片套。（圖／LOUIS VUITTON）

2021新款「精品零錢包」推薦：YSL BERLINGO CHARM

YSL這一季新上市的BERLINGO三角包，採用菱格紋縫紉設計，搭配YSL經典LOGO吊飾拉鍊，不僅時髦還造型感十足，時尚迷們絕對要收藏～

▲YSL BERLINGO CHARM。（圖／lyst.com）

2021新款「精品零錢包」推薦：CHANEL 經典拉鍊零錢包

CHANEL的零錢包可說是經典不敗呀！這款灰色零錢包實在絕美，價格相對包款也更好入手！柔軟小羊皮搭配銀色LOGO，一眼就令人動心～怕黑色容易撞款，選這色準沒錯！

▲CHANEL 經典拉鍊零錢包。（圖／CHANEL）

2021新款「精品零錢包」推薦：FENDI 零錢袋

FENDI這款圓型零錢袋可愛度爆表！以棕色皮革搭配FENDI經典的金屬F標誌，還配有掛鉤，每個細節都超精緻，可掛在包上或繫在腰帶上，走在街上最時髦非你莫屬！

▲ FENDI 零錢袋。（圖／FENDI）

2021新款「精品零錢包」推薦：BURBERRY 零錢夾

BURBERRY今年上市的Ｏlympia系列包款非常火，近期也推出了零錢包！有黑色皮革款及Vintage復古格纹款可以選擇，重點是萬元有找，沒理由不入手啊～

▲ BURBERRY 零錢夾。（圖／BURBERRY）

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