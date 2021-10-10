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《魷魚遊戲》鄭浩妍狂曬Celine、CHANEL　特搜同款包，全部超生火

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文／美人圈　圖／翻攝自鄭浩妍IG@hoooooyeony

Netflix影集《魷魚遊戲》一上架就造成轟動，火熱程度更是風靡全球！其中飾演67編號的參賽者姜曉，本名為鄭浩妍，在劇中迷人的演技跟出眾的外表，獲得廣大的關注，劇迷對她的一切都十分好奇，IG也因此暴漲粉絲，除了是國際超模出身，私下穿搭更是時髦度爆表，一起來看看鄭浩妍私下喜愛的精品包款吧～

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

《魷魚遊戲》鄭浩妍「精品包」盤點：CELINE

CELINE這款肩帶手提包一上市就火到不行，以半橢圓的包身輪廓搭上TRIOMPHE帆布及小牛皮，相當的經典，特別的是加上了鎖扣，讓細節精緻度更加分，不管是肩揹或手拿都非常百搭，今年大勢款就非它莫屬了！

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮肩帶手提包。（圖／CELINE）

除了鄭浩妍以外，BLACKPINK成員LISA也在IG上曝光同款，實在是太生火！

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲BLACKPINK成員LISA也背同款。（圖／IG@lalalalisa_m）

《魷魚遊戲》鄭浩妍「精品包」盤點：CHANEL

CHANEL 2021春夏推出的珍珠系列包款，將經典的菱格紋、金屬雙C Logo結合，再將鍊帶換成珍珠，奢華感滿滿的設計，一推出就造成搶購熱潮！難怪也是鄭浩妍收藏的包款之一。

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲CHANEL珍珠肩背包。（圖／小紅書＠我是你七姐呀、CHANEL）

《魷魚遊戲》鄭浩妍「精品包」盤點：PRADA

腋下包可說是近幾年最熱的包款之一！PRADA推出的「CLEO」系列，精簡的半月包型，以拋光皮革製成，充滿了時髦氣息，成為不少明星的愛用包款！鄭浩妍實揹氣勢感滿滿，真的燒到不行呀～

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲PRADA Cleo 拋光皮革掛肩帶。（圖／PRADA）

《魷魚遊戲》鄭浩妍「精品包」盤點：FENDI

最夯的小廢包也不能少！FENDI這款包是經典包款Baguette的迷你版，細長扁身的包型搭配雙F LOGO，還有小巧的鍊帶和吊飾，不僅能斜揹、當項鍊，也能掛在腰帶上，造型能隨意變化！寶寶粉的顏色也為可愛度加分，就算裝不下什麼東西也好欠買啊！

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

現在官網還有販售飾有浮雕FF主題的NANO BAGUETTE，價格也相對好入手。

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲FENDI NANO BAGUETTE。（圖／FENDI）

《魷魚遊戲》鄭浩妍「精品包」盤點：MIU MIU

MIU MIU這一季新出的包款實在太美啦！將經典的MATELASSE工藝為納帕軟皮手袋注入活力，寶寶藍的顏色更加搶眼，綴上金屬MIU MIU標誌，鏈條鑲嵌上水晶，令包身閃閃發亮，揹上身立馬成為矚目焦點！

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲MIU MIU SASSY MATELASSE手袋。（圖／MIU MIU）

《魷魚遊戲》鄭浩妍「精品包」盤點：BOTTEGA VENETA

BV POINT系列推出了許多材質款式，這款是以法式繩結編織而成，工藝相當精巧，包身上的三角型挖空設計，也是BV的識別元素之一，蓬蓬的造型相當討喜，不少時尚名人都搶揹搭配造型！

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍同款包包。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA POINT。（圖／BOTTEGA VENETA）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

魷魚遊戲, 鄭浩妍, 精品包, 包包, 同款

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