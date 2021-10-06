怡客推五倍券「花1千變2160元」　連鎖咖啡最優惠

▲怡客咖啡宣布五倍券優惠，是連鎖咖啡中回饋最高的方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券發放在即，連鎖咖啡星巴克、85度C、丹堤、路易莎與cama cafe都公布振興券優惠，全台有30間分店的怡客，今也宣布五倍券方案，會員使用振興券加值1,000元，可獲1,160元的額外抵用券，意即用1,000元可用2,160元，是6大連鎖咖啡中最優惠的加值方案。

怡客咖啡從10／8至10／31推出五倍券回饋，號召旗下10萬名會員來店加值五倍券，數位會員到店使用振興券加值1,000元，除原本加值的1,000元之外，可再獲得2張80元飲品兌換券與1,000元的餐飲折價券，單筆消費滿500元可抵用100元，等同餐點打8折，使用期間從10月起至明年2月份止，每月可用2張。

另針對實體卡會員，也推出持五倍券加值1,000元，可獲80元飲品兌換券5張，此外消費者於店內使用200元五倍券可購買價值300元的單人振興餐，或使用500元五倍券購買價值750元的雙人振興餐。

怡客總經理劉人豪表示，今年將開啟為期一年的品牌改造計畫，從優化餐點著手，致力成為「餐飲最好吃的連鎖咖啡店」，餐點不會漲價，而是以犧牲部分品項毛利進行，另外也將啟動聯名與周邊商品銷售，以現有門市升級優於展店計畫的方向為主，並打造品牌能見度，近期首間小型店也將在10／8於台北101觀景台大廳開幕。

星巴克針對紙本五倍券，從10／8起至明年4／30期間，推出以1,000元「紙本五倍券」至指定門市購買「星巴克振興飲料券」，內有單張135元的飲料商品兌換券十張，每張券可兌換任售價為135元以下之飲料品項；85度C10／8起至11／30，門市單筆消費滿588元，可獲得大杯咖啡買一送一券；丹堤則從10／8至10／15連續7天，推出五倍券買一送一優惠。

路易莎10／8至10／31期間，使用紙本五倍券消費飲品皆享85折。cama cafe從10／8至11／30期間，持政府發行「紙本五倍券」可享購買30杯大杯經典拿鐵，享88折優惠；購買30杯大杯經典黑咖啡，享88折優惠；購買5杯大杯經典拿鐵，享95折優惠；購買5杯大杯經典黑咖啡，享95折優惠，以上均可寄杯。