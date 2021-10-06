fb ig video ETtoday search mobile

怡客推五倍券「花1千變2160元」　連鎖咖啡最優惠

>

▲▼連鎖餐飲 微解封 內用 外帶 怡客咖啡 星巴克 摩斯漢堡 添好運 丸壽司 鐵火燒肉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲怡客咖啡宣布五倍券優惠，是連鎖咖啡中回饋最高的方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券發放在即，連鎖咖啡星巴克、85度C、丹堤、路易莎與cama cafe都公布振興券優惠，全台有30間分店的怡客，今也宣布五倍券方案，會員使用振興券加值1,000元，可獲1,160元的額外抵用券，意即用1,000元可用2,160元，是6大連鎖咖啡中最優惠的加值方案。

怡客咖啡從10／8至10／31推出五倍券回饋，號召旗下10萬名會員來店加值五倍券，數位會員到店使用振興券加值1,000元，除原本加值的1,000元之外，可再獲得2張80元飲品兌換券與1,000元的餐飲折價券，單筆消費滿500元可抵用100元，等同餐點打8折，使用期間從10月起至明年2月份止，每月可用2張。

▲怡客咖啡呼應10月1日國際咖啡日，推出全品項飲品買一送一優惠。（圖／怡客咖啡提供）

另針對實體卡會員，也推出持五倍券加值1,000元，可獲80元飲品兌換券5張，此外消費者於店內使用200元五倍券可購買價值300元的單人振興餐，或使用500元五倍券購買價值750元的雙人振興餐。

怡客總經理劉人豪表示，今年將開啟為期一年的品牌改造計畫，從優化餐點著手，致力成為「餐飲最好吃的連鎖咖啡店」，餐點不會漲價，而是以犧牲部分品項毛利進行，另外也將啟動聯名與周邊商品銷售，以現有門市升級優於展店計畫的方向為主，並打造品牌能見度，近期首間小型店也將在10／8於台北101觀景台大廳開幕。

星巴克針對紙本五倍券，從10／8起至明年4／30期間，推出以1,000元「紙本五倍券」至指定門市購買「星巴克振興飲料券」，內有單張135元的飲料商品兌換券十張，每張券可兌換任售價為135元以下之飲料品項；85度C10／8起至11／30，門市單筆消費滿588元，可獲得大杯咖啡買一送一券；丹堤則從10／8至10／15連續7天，推出五倍券買一送一優惠。

路易莎10／8至10／31期間，使用紙本五倍券消費飲品皆享85折。cama cafe從10／8至11／30期間，持政府發行「紙本五倍券」可享購買30杯大杯經典拿鐵，享88折優惠；購買30杯大杯經典黑咖啡，享88折優惠；購買5杯大杯經典拿鐵，享95折優惠；購買5杯大杯經典黑咖啡，享95折優惠，以上均可寄杯。

關鍵字：

五倍券, 振興, 加碼, 星巴克, 85度c, 丹堤, 路易莎, 咖啡, 買一送一, 連鎖咖啡, 怡客

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累

「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累

12星座10月運勢！天蠍桃花魅力很旺、情緒是獅子一輩子的障礙

12星座10月運勢！天蠍桃花魅力很旺、情緒是獅子一輩子的障礙

把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷 瑞穗天合酒店激殺2.8折！絕美城堡建築　拍照打卡秒殺記憶體 吠陀占星10月運勢「3星座」財運最旺　金牛把握脫單好機會 孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴 10／7周慶開跑優惠攻略　11間百貨搶這些最划算 偷懶不洗頭是大忌！「4個錯誤」讓落髮嚴重，髮質差到不行 Rosé帶貨「沒LOGO」的低調手袋　美到女星們不惜狂撞包也要背

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面