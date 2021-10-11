在家穿的漂漂亮亮！6間「平價家居服」穿上好心情　讓生活保持儀式感

文／美人圈

在家要穿得舒適又漂亮，首選絕對是「成套居家服」！其實台灣很多網拍、品牌都有推出既舒服又好看的居家服，在家穿的漂漂亮亮、心情也會更愉快，生活儀式感也能大大提升，話不多說，快一起來看看今天的「家居服品牌推薦」～

家居服品牌推薦：Anden Hud

Anden Hud大家應該都不陌生，專門出舒適內著的他其實也推出了一系列居家服飾！同樣走純棉質的柔軟舒適質感，搭配上簡約圖案、輕薄剪裁，在家穿著絕對是舒適度一百分～

而Anden Hud的家居服飾採「上下分開販售」的方式，可以自己選擇習慣穿著短褲或長褲、無袖或短袖，另外也有一件式的選擇！價格部分則在500-700之間～

家居服品牌推薦：6IXTY8IGHT

6IXTY8IGHT是來自瑞典的內衣品牌，除了平價又好穿的內衣褲外，6IXTY8IGHT也會因應季節推出不同的家居服系列！夏天的柔膚輕薄材質、冬天的長袖成套睡衣都超可愛～

6IXTY8IGHT的睡衣款式、材質都非常多樣，從舒適的純棉、涼感的莫代爾材質到輕薄的緞面都有，款式則分為上下分開和洋裝款式！價格也約落在500元左右～

家居服品牌推薦：songla

songla其實就是取諧音「爽啦」的台語～從名字就可以感受到他們家居服的舒適感，且他們有著30年毛衣工廠的經典技術，在穿上居家服的同時也發自內心的讚嘆「爽啦」XD

songla的家居服跟常見的款式相比非常時髦，有種不確定是不是家居服的時尚感，讓你同時保有居家儀式感和舒適穿著！不過songla的價格稍微偏高，上下分開販售、單件約為1880元左右～

家居服品牌推薦：GU

GU的家居服算是日本少女的必備款啦～經典的睡衣造型、清爽的配色、柔膚的材質，既舒適又可愛的穿著體驗，保證你絕對回不去穿鬆掉T-shirt當睡衣的時候了！

GU的家居服同樣有多種圖案、材質，偶爾還會推出限定聯名款，且大多數都是兩件式的成套款式～價格約落在790-990之間！

家居服品牌推薦：UNIQLO

既然提到家居服，UNIQLO絕對也是許多人的口袋名單之一～除了跟GU類似的襯衫睡衣款式，UNIQLO的「柔軟特級彈性休閒服」也是熱賣的款式，超級柔軟、有彈性的穿著體驗真的很特別！

另外UNIQLO家居服也有推出T-shirt的款式，讓不習慣在家穿襯衫的女孩多一種選擇！價格約落在590-790之間～

家居服品牌推薦：MUJI

MUJI家居服乾淨的配色、柔軟的材質，是讓不少人一穿就大喊「回不去了」的必敗款～MUJI採用有機棉二重紗織布料，讓穿著體驗更加親膚、涼感，雖然1290-1490的價格偏高，但還是很直得購入！

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