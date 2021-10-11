fb ig video ETtoday search mobile

在家穿的漂漂亮亮！6間「平價家居服」穿上好心情　讓生活保持儀式感

>

文／美人圈

在家要穿得舒適又漂亮，首選絕對是「成套居家服」！其實台灣很多網拍、品牌都有推出既舒服又好看的居家服，在家穿的漂漂亮亮、心情也會更愉快，生活儀式感也能大大提升，話不多說，快一起來看看今天的「家居服品牌推薦」～

家居服品牌推薦：Anden Hud

Anden Hud大家應該都不陌生，專門出舒適內著的他其實也推出了一系列居家服飾！同樣走純棉質的柔軟舒適質感，搭配上簡約圖案、輕薄剪裁，在家穿著絕對是舒適度一百分～

▲家居服推薦。（圖／美人圈）

而Anden Hud的家居服飾採「上下分開販售」的方式，可以自己選擇習慣穿著短褲或長褲、無袖或短袖，另外也有一件式的選擇！價格部分則在500-700之間～

▲家居服推薦。（圖／美人圈）

家居服品牌推薦：6IXTY8IGHT

6IXTY8IGHT是來自瑞典的內衣品牌，除了平價又好穿的內衣褲外，6IXTY8IGHT也會因應季節推出不同的家居服系列！夏天的柔膚輕薄材質、冬天的長袖成套睡衣都超可愛～

▲家居服推薦。（圖／美人圈）

6IXTY8IGHT的睡衣款式、材質都非常多樣，從舒適的純棉、涼感的莫代爾材質到輕薄的緞面都有，款式則分為上下分開和洋裝款式！價格也約落在500元左右～

▲家居服推薦。（圖／美人圈）

家居服品牌推薦：songla

songla其實就是取諧音「爽啦」的台語～從名字就可以感受到他們家居服的舒適感，且他們有著30年毛衣工廠的經典技術，在穿上居家服的同時也發自內心的讚嘆「爽啦」XD

songla的家居服跟常見的款式相比非常時髦，有種不確定是不是家居服的時尚感，讓你同時保有居家儀式感和舒適穿著！不過songla的價格稍微偏高，上下分開販售、單件約為1880元左右～

家居服品牌推薦：GU

GU的家居服算是日本少女的必備款啦～經典的睡衣造型、清爽的配色、柔膚的材質，既舒適又可愛的穿著體驗，保證你絕對回不去穿鬆掉T-shirt當睡衣的時候了！

GU的家居服同樣有多種圖案、材質，偶爾還會推出限定聯名款，且大多數都是兩件式的成套款式～價格約落在790-990之間！

家居服品牌推薦：UNIQLO

既然提到家居服，UNIQLO絕對也是許多人的口袋名單之一～除了跟GU類似的襯衫睡衣款式，UNIQLO的「柔軟特級彈性休閒服」也是熱賣的款式，超級柔軟、有彈性的穿著體驗真的很特別！

另外UNIQLO家居服也有推出T-shirt的款式，讓不習慣在家穿襯衫的女孩多一種選擇！價格約落在590-790之間～

家居服品牌推薦：MUJI

MUJI家居服乾淨的配色、柔軟的材質，是讓不少人一穿就大喊「回不去了」的必敗款～MUJI採用有機棉二重紗織布料，讓穿著體驗更加親膚、涼感，雖然1290-1490的價格偏高，但還是很直得購入！

【延伸閱讀】

防疫在家不無聊！「SWITCH」精選單人遊戲6款推薦，一個人也好玩！

防疫在家無聊必玩！情侶2人桌遊「戀愛大富翁」感情秒增溫，幫塗口紅甜蜜互動等你挑戰

筋肉媽媽親授！每天3招彈力帶運動，新手在家也能輕鬆Get超辣「蜜桃臀」

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

家居服, 睡衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點

超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點

有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 野生眉、光澤妝已退燒！韓國初秋流行的「純慾妝」5重點快筆記 把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷 《鬼滅之刃》第二季播出時間公開、「無限列車」竟有新劇情！先複習金句 CP值超高！「養生電鍋」才1299元　可同時做兩道菜超方便

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面