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邱澤帥氣詮釋英倫香氛，Jo Malone「隱藏版香味」重新回歸

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▲▼藝人美妝代言。（圖／品牌提供）

▲邱澤頂著高人氣擔任香水代言。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝香水有人氣明星加持，更能帶動買氣，Jo Malone白樺木與薰衣草香水10月回歸，請來邱澤詮釋這款溫柔純粹的木質香氛，而身為嬌蘭頭號粉絲的郭雪芙，更為皇家蜂王乳平衡油3G拍攝全新影片，鏡頭前展現澎潤飽滿好膚質，讓人好心動。

▲▼藝人美妝代言。（圖／品牌提供）

▲白樺木與薰衣草香水全新回歸。

以英國薰衣草為靈感的Jo Malone London英倫系列「白樺木與薰衣草香水」，於今年10月全新回歸登場。英國薰衣草的馥郁又極具層次的花香，混合白樺木純粹又潔淨的氣息，為整體增添舒適感受。

▲▼藝人美妝代言。（圖／品牌提供）

▲邱澤個人特質和木質香氣不謀而合。

品牌這次更邀請邱澤詮釋這款木質香氣，宣傳片中邱澤身穿大地色系針織衫，舒服自在地沉浸在令人安心的香氣中，觸發他渾然天成的溫柔眼神，就像這款香氛想帶給大家療癒放鬆的迷人氣息。

▲▼藝人美妝代言。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙愛用平衡油，幫助應付肌膚突發狀況。

蘭也釋出全新的廣告影片，由帶貨女王郭雪芙分享澎潤飽滿肌膚的秘密，她特別喜愛平衡油的高實用度，幫助她應付長時間拍戲工作以及任何突發的肌膚狀況。

▲▼藝人美妝代言。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G，30ml，3,680。

她分享：「上妝前，我會用平衡油打底，能夠提振肌膚，達到醒膚的效果，同時更幫助底妝完美持久；有時也會混調粉底液，增加底妝光澤感。若是長期熬夜拍攝，或是長時在戶外工作，肌膚容易顯得疲憊、鬆弛、乾燥，也會使用平衡油，幫助回復到彈潤亮狀態。」

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關鍵字：

邱澤, 郭雪芙, jo malone, 嬌蘭

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