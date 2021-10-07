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鄭浩妍是「扁身女孩」範本！墊肩西外、收腰風衣穿上氣場全開

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文／美人圈　圖／翻攝自IG@hoooooyeony

Netflix《魷魚遊戲》最近話題度真的超高！在劇中飾演脫北者「姜曉」的鄭浩妍更是一夕爆紅，除了精湛的演技備受關注之外，頂級超模出身的她，對穿搭也超有一套，即使乾扁身型也能駕馭氣場強大的西裝外套，想知道扁身、窄肩女孩如何挑選適合自己的單品嗎？以下「鄭浩妍私房扁身穿搭」技巧一起來了解一下吧~

《魷魚遊戲》「姜曉」鄭浩妍火爆全球，頂級超模出身、私下超會穿搭！

鄭浩妍在《魷魚遊戲》演出脫北者「姜曉」一角，一頭隨性短髮加上樸質妝容，實在讓人難以想像，私下的她竟然是一位國際超模，雖然擁有176公分高挑身材，但因為天生窄肩、乾瘦的身形，反而讓她在挑選單品時有自己的小撇步，需要善用多層次、墊肩等等技巧，才不會被吐槽像是小孩偷穿大人衣服，超強大的隱惡揚善穿搭法非常值得筆記起來~

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

鄭浩妍「扁身女孩」穿搭範本1：澎袖皮衣外套 X 高腰牛仔褲

扁身女孩穿無袖單品最怕看起來毫無線條感，就像是小孩偷穿辣妹衣服，這時可以效仿鄭浩妍的秘訣，留一點點下方小開扣，讓腹部線條若隱若現地展現，再披上澎袖皮衣夾克，不僅視覺延伸肩線，也能讓穿搭看起來更具層次感，真的是非常一舉兩得！

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

鄭浩妍「扁身女孩」穿搭範本2：墊肩西裝外套 X 深色寬褲

女孩們出席重要場合，「氣勢」一定要拿出來！鄭浩妍就特別選用墊肩西裝外套，來避免讓身型看起來太乾柴，並搭配深色寬褲，打造出一種法式慵懶風格。

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

鄭浩妍「扁身女孩」穿搭範本3：蕾絲立領襯衫疊搭

秋冬季快到了，扁身女孩衣櫃裡一定要常備一件內搭襯衫，尤其是材質硬挺的蕾絲立領襯衫更是必收，除了可以修飾肩線之外，和背心、外套單品搭配，還能曾曾堆疊出優雅復古感，即使DNA中獎的完美直角肩，也能透過高衣Q自己無中生有。

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

鄭浩妍「扁身女孩」穿搭範本4：棉質套裝

跟上2021 athflow穿搭風潮，鄭浩妍私下也超愛運動棉質套妝，挑選縮口褲款式能調整身型比例，能避免看起來太居家，另外眼尖的各位應該也有發現，即使穿運動套裝她也不馬虎，會在外衣內加件跳色衣做為內搭，充滿巧思的搭配，讓扁身女孩穿起寬鬆套裝，看起來依舊是時髦有型。

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

鄭浩妍「扁身女孩」穿搭範本5：收腰風衣外套

不想讓肩膀看起來太窄，毫無肩線可言，造型師也非常推薦扁身女孩可盡量挑選「收腰單品」~像鄭浩妍私下也很愛皮質或是拼接材質風衣，搭配收腰設計，能適度凸顯肩膀線條，隱藏扁身沒肩線的缺點，放大下肢纖細的優點，這就是隱惡揚善的小玄機！

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

▲鄭浩妍穿搭。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

魷魚遊戲, 鄭浩妍, 穿搭, 扁身

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