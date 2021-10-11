野生眉、光澤妝已退燒！韓國初秋流行的「純慾妝」5重點快筆記

文／美人圈 圖／翻攝自​​​​IG@realtechniqueskorea、@milktouch_official、@peripera_official

妝容跟服裝一樣，每一季都有不同的流行，好不容易畫出美美的妝、卻顯的老氣的話真的不行！今天帶來韓國化妝師分享的2021初秋韓妝重點，像是眼妝、底妝最新趨勢，一起快筆記學起來！

2021初秋韓妝重點1：純慾妝感

今年純慾妝感大紅，以腮紅等大色塊、大面積製造泛紅感，好像有種嬌羞的感覺，這種妝容不僅可以有獨特的少女氛圍、也可以很好的起到減齡的效果，讓整個人看起來更加清純顯嫩。

2021初秋韓妝重點2：閃片眼妝、自然眉型

純慾風格的眼妝，以閃片的眼影與自然眉型為主，眼影以珠光閃片強調無辜的感覺，在上眼皮眼中部位畫出明顯的閃片感、加上下眼瞼的臥蠶，眼睛好像楚楚可憐、下一秒就要哭出來似的惹人憐愛，眉型比起以往的野生眉強調毛流感，今年的眉型大多以自然的原生眉為主，僅以眉筆或沒刷輕輕刷出自然的毛流，讓眉型更加自然幼態。

2021初秋韓妝重點3：原生感底妝

近年大多都是口罩時代，比起以往的底妝、今年更加以原生光澤感的底妝為主，可以的話、甚至不用粉底，單用飾底乳或是素顏霜調整膚色、再用蜜粉稍微定妝即可，底妝更佳輕薄、透出肌膚原生質感與光澤，就算戴口罩也更加不悶黏。

2021初秋韓妝重點4：珠光打亮

以前也有透過珠光打亮來強調五官輪廓，不過今年比起輪廓、更是會將珠光打在減齡顯幼態的部位！像是蘋果肌至高點、鼻頭、或是唇峰等，輕輕以小號的眼影暈染刷掃上一點點珠光，強調這部位的打亮感，可以有種清純、減齡顯嫩的感覺。

2021初秋韓妝重點5：唇膏往外暈染

以前咬唇妝是在唇外緣以粉底往內暈染，會讓唇形更加小巧，今年則相反、會將唇膏稍微往外暈染，畫唇膏的時候可以稍微將唇膏往唇線外暈染，可以讓唇形更加飽滿，有種嘟嘟唇的感覺。

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