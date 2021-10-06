搶逛全台首間BV旗艦店！「4大亮點」必買最新雲朵包、編織手拿包





▲Bottega Veneta （BV）台北微風信義店開幕，是全台首間旗艦店。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta （BV）台北微風信義店開幕，是全台首間旗艦店，並在創意總監 Daniel Lee巧思下迎來嶄新店裝，充滿玻璃穿透、標誌性三角形的店裝設計，更成為男裝系列獨家販售的店面，就由《ET FASHION》搶先逛店，一次為你解析亮點。

Bottega Veneta台灣第一間旗艦店

▲店面積約為 53坪，透視玻璃打造明亮的穿透感。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 台北微風信義店充滿創意總監 Daniel Lee 巧思，店面積約為 53坪，透視玻璃打造明亮的穿透感。時尚迷皆知，三角元素是BV經典靈魂，店內則設置鍍鋁合金的三角形衣架、陳列架燈光折射出的三角形光線，從內而外充滿品牌特色。同時以植物與亮面森林綠窗框，呈現出忙碌城市中休閒的一角。

男裝系列獨家販售

▲全台唯一展示全系列商品的旗艦店。（圖／品牌提供）



BV全台共有9間店，若想搶先看品牌新季男裝、女裝與配件飾品，來到這間旗艦店就沒錯了，此為全台唯一展示全系列商品的旗艦店，並為男裝系列獨家販售。

Salon 02亮點

▲Salon 02中85條尾巴的仿皮草外套 。（圖／品牌提供）

BV日前無預警關閉社群軟體，告別一切不真實的社交方式，同時捨棄以季節劃分新裝的方式，改由SALON（沙龍） 系列與 WARDROBE （衣櫥）系列命名。沙龍概念的靈感源自高級訂製服黃金年代的私密展示，品牌神秘的行銷方式反而引起關注，Salon 02就以沉穩的黑色系搭配搶眼的電波藍，輔以紫色及酒紅色點綴，系列中出現85條尾巴的仿皮草外套、貼身剪裁的洋裝。

Salon 02必買單品

Mini Pouch 電波藍漆皮迷你雲朵包





▲Mini Pouch 電波藍漆皮迷你雲朵包。（圖／品牌提供）

作為品牌大勢包款，雲朵包在Salon 02產生全新色調與材質，加入電波藍漆皮元素，產生光澤度之餘，玩味設計也非常搶眼。

STRUCTURE SPAZZOLATO牛皮斜面編織手拿包

▲STRUCTURE 牛皮斜面編織手拿包是SALON 02 新季包款。（圖／品牌提供）

STRUCTURE 包款是SALON 02 新季包款，保留品牌擅長的編織包細節，在輪廓上注入不規則流線設計，如同藝術品的樣貌相當吸睛，有深紫色、黑色、紅色等提供選擇。

DAISEY 牛皮管狀編織女包

▲DAISEY 牛皮管狀編織女包。（圖／品牌提供）



Daisey Bag是許多民眾不想撞包的首選，小眾方包輪廓遊走於正式與日常場合，SALON 02中新增牛皮管狀編織款式，為這款手拿包加入了編織細節更耐看。