《魷魚遊戲》滲透LV！鄭浩妍爆紅成品牌大使　紅髮走秀照曝光

記者林明瑋 / 台北報導

韓星的力量太強大，各大精品也紛紛與他們合作，彼此互相拉抬出更強大聲勢，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）宣佈在超級夯劇《魷魚遊戲》中擔綱演出的鄭浩妍（鄭好娟）為品牌大使，她與LV頗有淵源，多年前就開始走上LV伸展台，從過去的秀照中，可看見她頂著紅髮，相當醒目，成為品牌大使首曝光的照片，則穿著2022早春系列的白色外套秀出美腿。

▲鄭浩妍成為LV品牌大使。（圖／品牌提供）

因《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍，在劇中飾演脫北者姜曉，其實她是模特兒出身，有著一張厭世臉與大長腿，2013年透過模特兒選秀節目出道、2019年更贏得亞洲模特兒大賽的「亞洲之星」，IG上更經常看到她秀出穿搭或拍攝時尚雜誌的美照。

▲鄭浩妍演出《魷魚遊戲》爆紅。（圖／Netflixkr IG）

鄭浩妍曾經走上各大時裝周伸展台，包括CHANEL（香奈兒）、FENDI、BOTTEGA VENETA（BV）等，當然還有LV。鄭浩妍表示：「十分榮幸能與品牌攜手啟程我的演藝生涯，並期待以路易威登全球大使的角色邁向未來。」LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere則說：「我熱愛鄭浩妍出色的天份與完美的個性，期待我們能夠延續前幾年在路易威登共同的旅程，開啟新的篇章。」

▲鄭浩妍為LV 2018秋冬系列走秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2017秋冬秀上的鄭浩妍。

今年（2021）4月，LV才延攬BTS防彈少年團為品牌大使，如今又加入鄭浩妍，韓流勢力確實不可擋，相信接下來會有更多讓粉絲尖叫的精彩合作，拭目以待。

►薛仕凌穿LV西裝帥到認不出！戴200萬元項鍊領男主角獎

►《魷魚遊戲》「最後晚餐」幕後照釋出！姜曉長腿逆天穿西裝帥翻

