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愛馬仕把馬鐙錶縮小了　不到12萬入手秀氣款

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▲▼ Hermes,DIOR 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Galop d'Hermes玫瑰金鑲鑽錶435,000元，精鋼腕錶小尺寸款116,100元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）2019年推出由設計師Ini Archibong設計的女錶系列Galop d'Hermes，第一眼讓人覺得是與品牌緊密連結的馬鐙造型，有趣的是從側面看來，宛如一艘流線型的宇宙飛船，原因是設計師喜愛探索光線的形狀，讓作品充滿未來風格，新一代將錶殼縮小至20 x 27.2毫米，更容易上手，價格也更親民，不到12萬便能擁有精鋼款。

▲▼ Hermes,DIOR 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Galop d'Hermes精鋼鑲鑽腕錶小尺寸款，244,700元。

全新小尺寸的愛馬仕Galop d'Hermes腕錶共有3種款式，入門款為精鋼錶，另外兩款分別為精鋼或玫瑰金錶框鑲鑽設計，不變的是大器的面盤點綴由上往下逐漸變大的阿拉伯數字，流露活潑動感，細看數字8原來是倒置的馬鐙形狀。

▲▼ Hermes,DIOR 。（圖／公關照）

▲DIOR Gem Dior不對稱錶殼設計的精鋼錶，150,000元。（圖／翻攝DIOR官網）

小巧又特殊造型的錶殼，另一聯想是DIOR的Gem Dior系列腕錶，靈感源自級訂製時裝和 Dior 先生色彩繽紛的布料樣品，以不對稱線條勾勒出如礦物岩層造型，除了基本精鋼款配黑色釉漆珍珠母面盤，品牌還推出寶石面盤或彩色寶石裝飾錶環的繽紛錶款。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, DIOR

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