歐舒丹全新概念店「5件禮免費拿」　La Prairie官網消費禮物自由選

▲歐舒丹全新忠孝概念店開幕，推出多種優惠活動。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

一年一度的週年慶陸續開打中，也有品牌趁此時開設全新旗艦店，並推出加碼優惠活動，吸引消費者目光，像是歐舒丹打造全新忠孝概念店，不僅請來歌手孫盛希辦獨家線上音樂會，更有推出4大限定活動，到店就能先拿5件禮；而La Prairie則是推出官網旗艦店，除了給出不限金額免運、7天免費退換等服務，也有註冊禮、消費禮大方送。

▲80倍巨大乳油木護手霜其實是感應式護手霜體驗機。



以天然植萃保養受到許多人喜愛的歐舒丹，在週年慶期間打造全新忠孝永續概念店，以品牌發源地「普羅旺斯」為主要元素，更運用大量的天然及環保綠建材營造出普羅旺斯風情的溫暖空間，展現其熱愛自然、友善環境的品牌理念。

店內所以隨處可見各種運用空瓶、回收材料打造的擺設裝飾，最吸睛就是從法國直運來台的巨型「Happy Hands」護手霜感應體驗機，外型是放大80倍的巨大乳油木護手霜，只要伸手感應就能無接觸、輕鬆體驗經典人氣護手霜的魅力。

▲歐舒丹更找來孫盛希合作獨家線上音樂會。



為歡慶忠孝概念店開幕，歐舒丹特別請到剛拿下今年金曲獎的創作才女孫盛希，首度合作推出專屬線上音樂會，將於10/14在歐舒丹LINE頻道獨家公開，讓歐粉享受專屬福利。

▲活動期間到店就能免費拿5件好禮。



此外，忠孝概念店更推出開幕慶4大限定活動，讓新粉、鐵粉都能搶優惠。

1.即日起至10/11，到店即可免費兌換「草本平衡洗潤髮乳體驗組」（草本平衡洗髮乳6ml＋草本平衡潤髮乳6ml）

2. 即日起至10/11，追蹤歐舒丹IG官方帳號，拍照上傳並標記，即可獲得「星三角試用組」（光萃肌活精華水 2ml*1 +光萃肌活露 1ml *1+蠟菊精華霜 1.5ml*1）

3.於10/8～10/11期間，購買任二環保組即贈經典環保隨身餐具組

4. 於10/8～10/11期間，憑任一專櫃正貨空瓶（非彩妝）即可折抵消費，當日購買正品每瓶可折抵10元

▲La Prairie推出全新官網旗艦店。



除了歐舒丹，瑞士奢華保養品牌La Prairie因應現代消費型態轉變，為提供更貼心、更全面的服務，於10月隆重開設官網旗艦店，將奢華服務體驗延伸至24小時。

官網旗艦店可選購所有La Prairie上市品項，更提供包含不限金額免運、客製禮卡訊息、7天免費退換、精緻禮盒包裝等8大貼心服務與3大奢華體驗，將客製化的奢華服務品質延伸至線上。

▲新客註冊禮＋體驗禮3件組。



首先，官網新註冊的會員可享有「新客註冊禮」，新註冊官網會員並下訂的首筆訂單可額外獲得獨享奢華禮，包含品牌故事書即魚子美眼霜3ml。

而凡於La Prairie官網消費，不限金額即可獲得「客製化」體驗禮3件組，可從魚子美顏系列的豐潤保濕霜、眼霜、晚安面膜、前導精華和鑽白魚子系列緊膚霜、眼霜等6大產品中自由挑選適合個人保養需求或有興趣的品項，打造專屬個人的體驗禮。

▲購買商品，可加碼獲得同系列精選試用禮。



而針對不同系列商品選購，La Prairie也提供同系列經典品項的體驗贈禮，讓保養體驗更完整，像是選購商品中包含「鉑金臻稀系列」或「極緻金燦系列」產品，即可獲得黃鑽魚子緊俏拉提精華5ml、極緻金燦精華5ml。

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