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日網傳「地震防災包」心測　挑一個看出「年底前該做什麼？」

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編輯／JJ

身處板塊交界帶的台灣，地震是我們生活的一部分，許多人家裡都會準備一個「防災包」，以防真的需要避難時可以節省時間抓了就跑！最近日本網上就出現一項「防災包心理測驗」，只要從三種防災包裡挑出一個你最喜歡的樣式，就可以得到「年底前該做什麼」的建言，純屬好玩，離年底只剩兩個月了，以下一起來測測看吧。

Ｑ：你會挑選以下哪一個防災包？

A：設計大容量的機能包

B：輕便好攜帶為主

C：非常正常的後背包

▲日本防災包心理測驗。（圖／翻攝自FYTTE）

【解析】

【解析】

【解析】

A：設計大容量的機能包【開始嘗試新事物吧！】

選擇大容量機能型包款的你，個性上比較保守、古板，做事注重萬無一失，所以生活上有時會將自己綁在舒適圈，不敢嘗試新事物，但是你在思想上其實並不古板，有興趣的事物不少，那麼不妨就在年底前提起動力試試看，雖然可能會失敗，但至少在今年結束前你試過了，明年將有更好的選擇。

B：輕便好攜帶為主【控制飲食】

選擇輕便包款當作防災包的你，最近也許發覺自己的身形有些走鐘，或是有了希望改善身體、鍛鍊身體的慾望，雖然台灣疫情逐漸解封之際，有好多朋友要見，但是年底前請試著制定控制飲食的計畫，才不會讓狀況越來越差喔。

C：非常正常的後背包【多和不同的人們互動】

選擇再正常不過的後揹包的你，是否覺得生活缺乏新意、每天都好懶散呢？與其過著一成不變的生活，不妨在年底前多見一些朋友吧，尤其是平時比較少接觸過的對象，多和不同的人聊聊，可能會讓你的生活產生重大改變，運氣好的話，到了明年就能擁有更廣泛的人際關係。

►國外網傳「月亮夜景圖」心測　挑一張「最順眼的」看出你的黑暗面

關鍵字：

日本, 心理測驗, 心測, 防災包

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