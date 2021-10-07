買5,000享10,000元超殺！美妝「5倍券懶人包」一次看

▲美妝品牌祭出超殺優惠搶客。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

5倍振興券即將於10/8正式開跑，美妝控們規劃好振興券要如何使用了嗎？《ET FASHION》幫大家整理各大美妝品牌振興券優惠活動，跟著這樣買最超值！

雪花秀

雪花秀全省專櫃級官網於10/6-10/31，推出買5,000享10,000活動，凡任意消費滿5,000元，即贈價值5,000元的振興7件豪禮包。內容包括：透潤妝前平衡乳價值(1,980元)正貨乙支(不挑色)+玉竹草本亮采面膜35ml+山茶根極潤修護面膜35ml+岑草白泥淨膚面膜35ml+白蔘煥顏磨砂面膜35ml+潤燥養膚精華15ml+滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露 5ml，限量300組售完為止。

嬌蘭

嬌蘭針對百貨週年慶首四日推出「5倍券限量加碼贈」，凡使用5倍券購買人氣保養「皇家蜂王乳5大天后」指定單品或特惠組，即可獲贈價值高達1,524元起的「蜂王乳雙星禮」，加碼禮可累贈無上限，還可搭配百貨週年慶滿千送百活動。

週年慶期間使用5倍券購買皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃特惠組，加碼「蜂王乳雙星禮」，等於以3,555元的小資價就能輕鬆入手價值7,101元的豪華組合，優惠折數直逼5折。

ALBION

凡於10/8-12/31於ALBION專櫃使用5倍券消費不限金額（化妝品工具類不列入計算），即贈健康化妝水12mlx2（價值204元），另消費正貨滿4,500元，使用任意金額5倍券，再加贈賦活彈力華活液30ml+賦白抗引力掃黑精華5ml（價值1.005元，周慶專櫃不適用此活動）。