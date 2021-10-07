連麵包、鮮奶都有賣！特美事首家「超市型藥妝店」落腳石牌

▲特美事打造超市型藥妝店，食物約佔了店內品項1/4。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情趨緩，日本藥妝連鎖店松本清和Tomod's特美事不約而同擴點展店，松本清台灣第18家門市進駐美麗華，Tomod's特美事首家「超市型藥妝店」落腳石牌，連鮮奶、麵包都有賣！

▲松本清來台展店有成，打開能見度。

日本連鎖藥妝松本清，台灣第18家門市於今（10/7）進駐美麗華大直生活圈，主打全年齡層一站購足您所需的民生美麗藥妝店。引進眾多獨家人氣彩妝保養品牌，此外還有日本品質保證、高CP值的「matsukiyo」松本清獨家都會生活購系列，讓你彷彿置身日本，滿足各式各樣的商品需求。

▲店內擁有多項獨家商品，吸引消費者目光。

開幕連續11天推出全館結帳再享9折優惠、會員獨享開架彩妝77折外，來店消費滿額再贈松本清開幕限定紀念帆布購物袋(首5日限量100個，數量有限，贈完為止)。

▲「超市化」是特美事的最新嘗試。

疫後宅經濟發燒，Tomod's特美事全台第一家進駐社區的超市型藥妝店誕生，主打社區客群，首次開賣米、蛋、咖啡，日用食品與保健商品，全店上萬支品項，日用食品與保健商品就佔一半之多。

▲早餐也能在這輕鬆購入。

首間超市型藥妝店選址在石牌商圈，周邊連鎖零售業、藥局、美妝林立，為滿足強化社區客群的需求，提供居民每日所需，Tomod's特美事北投石牌店，食品品項就佔所有商品四分之一，店內引進鮮奶、豆漿及麵包等品項，首度與日本知名麵包品牌山崎麵包Yamazaki合作，特別挑選民眾喜愛的吐司、蛋糕、餅乾等10款烘焙商品，提供消費者一站購足的便捷體驗。

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