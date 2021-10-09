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減肥常失敗？營養師教「聰明減肥計畫法」　5秘訣讓瘦身變簡單

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▲▼ 營養師教「聰明減肥計畫法」5秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師表示，設定目標對於減肥來說很重要。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人說起減肥，只吃少吃多動或嘗試一些時下流行的瘦身法，但往往減不了多久就放棄了，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，體重控制的目標設定很重要，如果目標不明確，往往不知該如何進行，或是很容易做一半就放棄，他更分享了一個「SMART原則」，照著以下5個秘訣來設定目標，就能更容易找到方向，幫助減肥。

＃S（Specific）：目標明確且具體

蕭瑋霖表示，減肥計劃中的目標要具體列出，像是每週運動3次，每次30分鐘以上，而不是只是粗略地說自己要增加運動量而已。除了增加運動量，蕭瑋霖也建議可以搭配每天4份蔬菜增加蔬菜攝取；要有充足睡眠，每天睡滿7小時；減少甜食，每週甜點攝取少於2次等目標，幫助減肥更有效。

▲▼ 營養師教「聰明減肥計畫法」5秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃M（Measurable）：目標可測量

目標要是可測量或是可計算的，盡量要有漸進性，也就是會改變，可以定期追蹤，例如體重變化或是熱量計算等。蕭瑋霖也提醒，一定要做紀錄，這樣才有助於觀察。

▲▼ 營養師教「聰明減肥計畫法」5秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃A（Achievable）：可達成的目標

設定的目標要是可達成且務實，不能天馬行空或定個極端值，像是體重100kg的人，想要馬上就瘦到50kg，是不可能的，必須要循序漸進，所以心態調整也很重要。

＃R（Realistic）：要有相關性

所設定的目標要跟目的有相關性，像是調整飲食與運動，與體重控制有關。

▲▼ 營養師教「聰明減肥計畫法」5秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃Ｔ（Time-based）：設定時限

目標要有時效性，也呼應到「Measurable」的部分，目標要在時限內達成，且有漸進性的變化ㄝ建議可設定出短、中、長期的目標，像是在180內要瘦下12kg，約為6個月左右，表示短期目標以1個月2kg為主，而長期目標設定在12kg，共6個節點。

蕭瑋霖表示，透過「SMART原則」可有效擬定出體重控制計劃，讓減肥變得更簡單且有效果，很推薦大家可試著安排自己的減肥計畫。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, SMART原則, 營養師, 秘訣

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