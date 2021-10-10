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「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

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▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人平時也不是愛管閒事的個性，但一旦談起戀愛，對於另一半的事，總愛出意見，任何大小事都想管一管，覺得能為對方好，像是以下3個星座就是代表，有的是缺乏安全感，想要掌握與另一半相關的所有事，也有的是喜歡掌控主導權，還能做到讓對方難以拒絕被管。

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：處女座

雖然常給人愛挑惕的印象，但處女座本身的控制欲並沒有特別強烈，只是因為在感情上比較缺乏安全感，所以當他們愛上一個人的時候，就容易開始想要掌握有關另一半的所有事。其實他們也不會隨意懷疑另一半對自己不忠，或否認對方對自己的好，只是他們容易患得患失，讓他們總想親自維護感情的穩定和諧，而管著另一半對處女來說，能讓他們更有安全感。

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天蠍座

非常重感情的天蠍座，在談戀愛時總是非常深情，滿心滿眼都裝著另一半，但同時他們的佔有慾也很強，也愛吃醋，在另一半身邊沒有任何威脅出現前，他們也是願意給予另一半足夠的自由。但情緒比較敏感的天蠍，也容易疑神疑鬼，一旦他們感覺不安全，就想時刻守在另一半身邊，就算不能待在一起，也要時刻掌控戀人的一舉一動，從生活、交友到彼此共同的事情上他們都要管。

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：摩羯座

摩羯座屬於越愛你越喜歡管著你的類型，雖然他們平時不喜歡多管閒事，但若是有關於自己戀人的事，不論大小事他們都很關注，就容易會有幫對方管管的想法。在感情中，他們會給另一半足夠的尊重，但喜歡掌控主導權的摩羯，很多事還是習慣以自我為中心，以自己的想法來進行，他們不僅會在許多事上管著另一半，還會讓另一半無法拒絕被管。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 控制, 愛管, 處女, 天蠍, 摩羯

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