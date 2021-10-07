風・Luxury／運動風經典女錶出列　孔曉振的帥錶是這只伯爵　

▲伯爵亞太區品牌代言人孔曉振以襯衫造型POLO系列36毫米腕錶，風格俐落。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動錶款人氣不墜，熱力延燒至女錶，頂級鐘錶品牌如「錶王」PP（百達翡麗，Patek Philippe）、AP（Audemars Piguet，愛彼錶）、伯爵（PIAGET）都為女性推出款式經典、尺寸恰好的運動風設計。伯爵亞太區品牌代言人、南韓女星孔曉振便以藍色襯衫配高腰褲，搭佩Polo系列白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕錶，俐落穿搭流露自信風範，非常迷人。

▲伯爵POLO系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕錶，1,550,000元。

伯爵POLO系列以「形中有形」的設計聞名，圓形錶圈與枕形面盤完美融合，今年為女性推出6只錶徑36毫米日期腕錶，從簡潔鍊帶錶到全鑲鑽的奢華版均備，在休閒又不失優雅的中型錶徑女錶中引領風潮。

▲AP皇家橡樹自動上鍊37毫米鑲嵌彩色寶石與美鑽錶，18K玫瑰金款（左），18K白金款。（圖／AP提供）

AP深受錶迷追捧的Royal Oak皇家橡樹系列，則新增分別以玫瑰金與白金打造的37毫米女錶，兩者面盤均飾以招牌的「Grande Tapisserie」大型格紋，差別在於色系與寶石，玫瑰金錶圈鑲飾40 顆黃色藍寶石、紅色榴石與橙色錳鋁榴石

展現漸層效果，也呼應面盤的米色調；18K白金款錶圈則鑲嵌40 顆明亮式切割粉紅藍寶石與紅寶石，搭配緞面裝飾的小牛皮錶帶，演繹華麗運動風。

▲PP今年推出款式豐富的Aquanaut與Aquanaut Luce海底探險家時計，價格從586,000元起。（圖／PP提供）

另一經典運動錶為PP 1997年問世的Aquanaut海底探險家系列，發想自Nautilus系列，具備辨識度高的八角圓潤錶環與錶殼、方格凸紋裝飾錶面與錶帶等特色，今年品牌壯大女錶陣容，推出加大錶徑至38.8毫米、具兩地時間功能的Aquanaut Luce石英錶，以及自動上鍊女錶，錶帶均改為一體成型設計。

►楊祐寧夫婦狂愛勞力士 老婆曬47萬綠面夯錶

►愛馬仕把馬鐙錶縮小了 不到12萬入手秀氣款

