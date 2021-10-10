小資女也能輕易入手的3大平價女鞋　「IG最紅」鬆糕底短靴不用兩千元

編輯／Beverly

女生買鞋永遠不嫌多，出席不同場合也會搭配不同的鞋款，因此每個女生都覺得家裡的鞋櫃永遠少一雙鞋吧！3家小資女不可以不知道的平價精品女鞋，以輕易入手的價格，買到高級質感女鞋，妳也可以走在時尚尖端！一起往下滑看看吧。

平價精品女鞋推薦1

D+AF

不用兩千元就能輕易入手的平價高質感女鞋第一首選D+AF，從網路發跡到現在已經累積不少忠實顧客及品牌信用，D+AF主打平價、百搭、精緻、舒適，鞋款多元更是他們家的最大賣點！從少女到熟女，休閒到正式都有眾多款式可做挑選，有「職場OL」必備的高質感低跟尖頭鞋、「IG最紅」鬆糕底短靴到「懶人穿搭」舒適素面小白鞋，應有盡有，成為最無負擔的時尚新潮流。

不習慣網購或是害怕鞋子穿起來不合腳的女孩注意了！除了網路通路外，D+AF設有實體店面，擁有夢幻高質感的市內裝潢，加上佔地超過百坪的購物空間，除了商品齊全外，更是適合姐妹們約會的最佳景點，找時間去逛逛吧！

▲圓頭粗跟切爾西短靴秋天最百搭。（圖／翻攝自D+AF）

▲D+AF近日於台北中山區開設品牌第二間實體門市「南西旗艦店」。（圖／品牌提供）

平價精品女鞋推薦2

Grace Gift

一樣兩千元有找！若是喜歡可愛小物配件及蒐集KOL聯名商品的女孩，則可以參考同樣價格實惠，款式眾多的Grace Gift。Grace Gift主張打造出流行且獨具風格的多樣鞋款，並且極致講究品質、楦頭、版型和皮質等各處細節，主打風格多樣性，從甜美夢幻到成熟性感、到迪士尼聯名款，甚至是嬉皮搖滾的風格Grace Gift樣樣俱全。實穿好搭又不磨腳，想要輕鬆擁抱時尚，又不想花大錢，Grace Gift是妳的平價好選擇，同樣也有實體店，逛了喜歡再買。

▲個性馬甲綁帶低根短靴、微方頭沿車線低跟長靴（圖／翻攝自Grace Gift）

平價精品女鞋推薦3

SAPPUN

除了台灣品牌外，韓國品牌也不容小覷！SAPPUN是韓國銷售第一的平價女鞋品牌，韓版的鞋型非常適合亞洲女孩，並以多元設計和高質感打進亞洲市場，除了版型舒適及款式眾多外，顏色選擇多也是一大賣點。小資女千萬不用擔心如何購買的問題，現在SAPPUN全球直送，且台灣滿額可享免運，是不是很心動呢？

▲Rigadine 尖頭 側挖空 平底鞋。（圖／翻攝自SAPPUN）

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