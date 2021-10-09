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一個「紙袋」就讓家中變整齊！不用強迫斷捨離的「4招整理術」

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編輯／Emily　圖／翻攝自jp.daisonet.com、folk-media.com、ikea.com.tw

家裡亂七八糟，看了心情也很煩躁，想要動手整理，卻又不知道該從何下手？日本居家整理專家就傳授了超實用的「紙袋整理術」，只需要一個大型紙袋，並掌握4個整理重點，不用強迫自己斷捨離，就能讓家中井然有序，打造清新自然風格。

1.擺在公共空間

選擇用紙袋收納的一大原因，就是因為它美美的外型，所以適合擺放在客廳、餐廳等公共空間，把凌亂雜物、小孩玩具…裝進去，就不會再礙眼，擺在家中一隅能增添清新感。

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

2.裝生活必需品

有些人不喜歡家中太有「生活感」，這時就可以把衛生紙、衣架、曬衣夾之類的生活必需品藏進紙袋裡，擺在廁所、洗衣機旁或儲藏室，就能讓這種雜亂小空間的質感提升。

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

3.裝換洗衣物

紙袋的一大優點就是提起來很方便，所以專家很推薦拿來裝換洗衣物，不管是要外出帶去洗衣店，或是把衣物搬到洗衣機、衣櫃都很好用。

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

4.裝捨不得丟的東西

大家都知道整理要斷捨離，但真正做到卻很難，這時就可以利用紙袋幫你踏出第一步。首先先把捨不得丟的東西裝進袋子裡，滿了就不能再裝，這時就能稍微取捨，留下真正想要的東西。接下來可以隔3到6個月檢查裡面的東西，如果完全沒用到，就是時候丟掉它了。

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

看完「紙袋整理術」重點，就需要一個適合的袋子來執行，日本大創有許多收納好物，其中有一款「大型收納紙袋」很受歡迎，這款紙袋有白、牛皮兩色，外型簡約有質感，內部容量非常大、開口很寬，雖然是牛皮材質但有防水加工，各種生活雜物丟進去都不怕爛掉。袋子本身跟提把部分是分開的，需要提的時候再黏上去就好。

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

另外，IKEA也有很多收納好物，其中有一款新的「環保購物袋」是淺米色，配上黑、白條紋提把看起來簡約有型，超大容量可以收納各式雜物，擺在家中或提出門都很方便。還有一款「米色洗衣袋」也好看又實用，都可以照著「紙袋整理術」的方式使用它們。

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

▲紙袋收納術。（圖／翻攝自folk-media.com）

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關鍵字：

大創, 紙袋, 收納, 居家, 整理

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