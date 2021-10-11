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「新龐德女郎」安娜劇中深V辣暈　私服超反差！愛穿碎花洋裝耍甜

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@ana_d_armas

上映前就討論度超高的電影《007生死交戰》（No Time To Die），不只是飾演第六代詹姆士龐德的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）末代之作，下一任007將由誰來接演也成一大話題，每每都能成為亮點的「龐德女郎」，此次則由古巴裔的新生代女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）飾演，劇中一幕，她身穿深藍色露背長禮服與紅唇，胸前超深V的惹火造型令影迷們印象超級深刻，不同於電影中的火辣形象，私下的安娜偏好休閒、甜美的碎花穿搭，活脫脫就是個可愛大女孩。

▲安娜德哈瑪斯 。（圖／翻攝IG）

▲安娜德哈瑪斯 。（圖／翻攝IG）

安娜在《007》胸前超深V的惹火造型令影迷們印象深刻。

安娜德哈瑪斯精緻深邃的臉蛋與好身材，讓她擁有「征服好萊塢的古巴女人」之稱，這回她演出《007》，再次以集性感與力量於一身的龐德女郎魅力備受矚目，雖然出場時間不多，但劇中天真浪漫的個性，加上超惹火的身材，瞬間擄獲大票粉絲，不過這也不是她第一次以火辣之姿登上大螢幕，過去她出演的人氣作品中，像是由「殺神」基努李維主演的《當辣妹來敲門》，還有近期爆紅的《沙丘》導演丹尼維勒納夫所執導的科幻《銀翼殺手2049》等，她甚至直接一絲不掛全裸上陣。

▲安娜德哈瑪斯 。（圖／翻攝IG）

▲安娜德哈瑪斯 。（圖／翻攝IG）

▲私下的安娜偏好舒適、休閒的甜美風格。

不過放眼看向安娜的IG，會發現她私下偏好舒適、休閒的風格，與電影中性感致命的形象相反，完全就是親切的鄰家女孩，可以看到她經常一身甜美的小碎花或是圓點洋裝，展現出隨意的慵懶美，且一套就可以出門，根本是懶女孩們必備！另外，T恤、襯衫搭配牛仔也是她日常最愛的穿搭，搭配她脂粉未沾的素顏，自然又毫不做作的氣質，讓人一眼就愛上！可鹽可甜的風格難怪能擄獲這麼多粉絲的心。

▲安娜德哈瑪斯 。（圖／翻攝IG）

▲安娜德哈瑪斯 。（圖／翻攝IG）

▲T恤、襯衫搭配牛仔也是安娜日常最愛的穿搭。

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