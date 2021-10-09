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歐陽娜娜撞衫打趴「韓第一腿精」！尬少女感穿搭…結局逆轉勝

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▲歐陽娜娜、宣美 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜與南韓「第一腿精」女星宣美撞衫 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜剪了肩上短髮後，妝容和造型都備受好評，重新找回21歲的少女稚氣，日前她穿著一套Miu Miu粉色毛衣擺拍，下身搭配百褶裙小露美腿，模樣非常可愛。然而南韓「第一腿精」女星宣美也巧合穿著同款，兩人撞衫結果更是神逆轉，網友普遍認為，「歐陽娜娜略勝一籌」。

▲歐陽娜娜、宣美 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、宣美 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜先前穿著Miu Miu粉色毛衣出鏡 。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜私服造型是不少女孩的模仿範本，她先前穿著Miu Miu粉色毛衣出鏡，衣著運用白粉線條搭配Logo遊走其中，鮮艷色系襯托出清新少女感，歐陽娜娜下身再以百褶裙裝與長襪相佐，學院風氣息相當到位。此外，一頭肩上短髮搭配彩色髮夾，巧妙露出精緻巴掌臉蛋，無論是妝容或穿著都恰到好處，多張美照連發吸引超過16萬網友按讚。

▲歐陽娜娜、宣美 。（圖／翻攝自IG）

▲宣美 。（圖／翻攝自IG）

南韓「第一腿精」女星宣美也在日前穿上了同款毛衣，一向風格性感大膽的她，此次罕見嘗試少女風單品，以鮮艷的粉色中分長髮與搶眼妝容相加，但似乎用力過猛有些顯老，效果不如預期。這次不僅與歐陽娜娜撞衫，兩人連蹲下「下衣失蹤」的POSE也很雷同，網友認為，「宣美長腿優勢沒表現出來」、「歐陽娜娜走少女風就沒錯了」、「娜娜造型更加完整。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 宣美, Miu Miu

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