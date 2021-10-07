直擊！台北UNIQLO旗艦店全曝光　鮮花區美爆絕對要打卡

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記者王則絲／台北報導

整修已久的「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」終於要在明天（10／8）重新開幕了！就在原台北明曜百貨位址，展開全新四層樓的店面，開幕前一天《ET FASHION》搶先帶大家現場直擊UNIQLO TAIPEI全球旗艦店「必逛5亮點」，包括首度引入台灣的「UNIQLO FLOWER」，當季鮮花99元起，以及來店即享熱騰騰的雞蛋糕！

▲UNIQLO全球旗艦店將於10／8正式開幕。（圖／記者王則絲攝，以下同）



亮點1：UNIQLO FLOWER

先前日本銀座的全球旗艦店就設有「UNIQLO FLOWER」，是日妞們最愛的打卡點之一，現在終於首度引進台灣，當季鮮花售價99元起，植栽一盆149元，相當親民，逛衣服還能順道帶喜歡的花朵回家，拍起照來超有氣質，一定要打卡。

亮點2：開幕禮來店即享免費雞蛋糕

為慶祝重新開幕，首四日10月8日～10月11日，每日前150名單筆消費不限金額，憑發票到店外攤位就有免費雞蛋糕一份（將有師傅在店外現做喔），再加碼一罐黑松沙士聯名罐！當然，滿額禮也超豐富，首四日滿2,500元即贈潮流單肩包、3,000元即贈多功能背包。

亮點3：Kids Library



全台首座Kids Library親子天地設置在2樓，現場有許多童話故事書可挑選，還有大面積的黑板可以畫畫，讓小朋友們在這邊閱讀、玩遊戲，大人便可以專心逛街。

亮點4：永續專區

UNIQLO延續品牌一直重視的環保與永續概念，特別在旗艦店4樓設置時尚永續專區，與台灣服裝設計師周裕穎合作，擺設許多由UNIQLO舊衣所打造、重新拼接而成的沙發、裝置，現場欣賞感覺非常不一樣，值得一看，成為一大看點。

亮點5：UNIQLO X White Mountaineering 4樓開賣



早已預告秋季將迎來的「UNIQLO X White Mountaineering」重磅聯名，也將配合TAIPEI全球旗艦店的開幕，搶先全球一週首賣！想要現場搶購的朋友們請先筆記，「UNIQLO X White Mountaineering」將會陳列在4樓聯名專區。此外，最新的Theory秋冬聯名系列則將擺設在一樓販售。

為迎接「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」盛大開幕，今（10／7）UNIQLO還邀請到最新代言人徐若瑄到現場進行剪綵儀式，新店鋪共有四層樓面，總坪數達到1,065坪，樓面配置為1樓部分女裝、UNIQLO FLOWER專區；2樓女裝、童裝與嬰幼兒服裝，並設置童書遊憩區；3樓以男裝為主；4樓為設計師聯名專區，以及UTme!客製化UT專區。

▲徐若瑄現身開幕剪綵活動。（圖／記者王則絲攝）