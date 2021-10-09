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放假就去逛「老街」！排隊滷味、鹿港小判餅　8間好味道必須吃

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圖、文／MENU美食誌

從新北九份老街到高雄的旗山老街，每個老街都有個代表性的美食！充滿著文化與美食魅力的老街，就趁這次連假去晃晃吧！

阿柑姨芋圓
新北市／九份老街

來到九份老街一定要爬到這間最高的芋圓店吃芋圓！一碗只要 50 元銅板價，裡頭的料很多！不管是芋圓、地瓜圓還是綠豆圓吃起來都超Q，而且吃得出食材的原味哦！搭配剉冰吃記得要吃快一些，否則會變硬！也有熱甜湯可以選擇！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿柑姨芋圓（圖／美食客Tin Chen提供）

真本家 真角燒X雞蛋糕
新北市／三峽老街

說到三峽老街必吃就是金牛角啦！金牛角造型雞蛋糕也只有這裡有哦！飽滿的雞蛋糕裡頭可以選擇多種口味，黑糖麻糬、芋泥經典必嚐！淡淡黑糖香甜味與Q彈麻糬超合拍、芋泥香氣爆棚！還會研發創新口味，流沙、酥皮濃湯，非常推薦試試！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲真角燒X雞蛋糕（圖／美食客美食吃胖胖提供）

老阿伯現滷豆干
桃園市／大溪老街

大溪老街人潮最多的老店，可以單點滷味，也有搭配好的套餐！假日人潮雖然多，但很值得排隊！每日現滷的豆乾豆香味十足，搭配辣椒醬非常爽辣！溏心蛋也不容錯過，蛋白嫩口、蛋黃溫和流心！吃完還可以買伴手禮回家哦！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲老阿伯現滷豆干（圖／美食客Ting Wang提供）

老街粄條
新竹縣／北埔老街

北埔老街必吃的客家粄條，粄條炒得非常入味且爽口！一盤只要 50 元，份量完全不馬虎！再來碗客家鹹湯圓做結尾，吃完還可以到附近的客家擂茶體驗！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲老街粄條（圖／美食客吃吃喝喝肥肥圓圓提供）

內灣老街芋圓豆花創始店
新竹縣／內灣老街

手工製作、熬煮的芋圓與豆花，吃得到芋頭、地瓜、紫薯的天然原味！自製粉粿也是非常 Q 彈可口，還會再加上小 QQ ，口感超豐富！冬天限定的紅豆湯與薑湯非常暖身哦！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲內灣老街芋圓豆花創始店（圖／美食客Ann提供）

米弎豆お茶処／MISATO
彰化縣／鹿港老街

充滿日式風情的日本傳統小吃「小判餅」，來鹿港老街不要錯過啦！表皮烤得微脆，內部軟乎乎像麻糬般！抹茶(紅豆)小判餅以偏苦的抹茶搭配微甜紅豆，整體搭配起來不會覺得膩口。芋頭口味吃得到整塊綿密的芋頭，季節限定蜜漬櫻花也可以試試！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲日本傳統小吃「小判餅」（圖／美食客業餘吃東西的提供）

老街碗粿
雲林縣／太平老街

雲林斗六太平老街上的老街碗粿生意非常好，就算是平日也很多人來吃！雖然店名是老街碗粿，不過最多人點的居然是蛋飯！白飯上鋪滿醬油炒蛋，充滿香氣卻不過鹹！碗粿跟關東煮也是一定要點來嚐嚐的！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲老街碗粿（圖／美食客IG:food_koungyou提供）

旗山老街紅糟肉
高雄市／旗山老街

旗山老街一定要吃的炒米粉與紅糟肉！紅糟肉外皮炸得相當酥脆，像在吃米果餅乾一樣！炒米粉的家常味，濕潤且香氣足！若是多人組隊來吃的話，粉腸跟肉羹湯也推薦點哦！餐點均不附清湯，內臟類小菜都可以做成湯哦！

▲老街美食。（圖／MENU美食誌）

▲旗山老街紅糟肉（圖／美食客綠橘提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 三峽, 九份, 內灣, 北埔, 太平, 老街, 美食, 連假, 雙十國慶, 鹿港, 旗山

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