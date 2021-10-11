編輯／Emily 圖／翻攝自IG@pupupu2562、@dmmiiyyuu_gram、paqtomog.com

迪士尼皮克斯電影《玩具總動員》的三眼怪人氣很高，近期日本就有一款「三眼怪4D寶石軟糖」洗版日妞IG，這款軟糖做成立體三眼怪造型，從頭到腳所有細節都神還原，頭部是綠色、身體則是藍色，整隻呈半透明色澤，看起來晶瑩剔透，就像顆閃閃發亮的寶石，萌到讓人捨不得吃。

「三眼怪4D寶石軟糖」近期在日本LAWSON超商販售，可愛造型讓大家搶著買來拍照，至於為什麼會叫「4D」，就是主打有3D立體造型加上Delicious（美味）的涵義。整顆軟糖就像一隻立體三眼怪小公仔，身體的顏色、細節都完美重現，而且真的可以站立，咬下去軟Q有嚼勁，是酸甜的麝香葡萄口味。

「三眼怪4D寶石軟糖」外型吸睛，比起吃下肚，更想拿來玩和拍照。一口氣倒出一堆三眼怪在盤子上，會讓人想起電影裡他們在抓娃娃機裡的模樣，也可以讓三眼怪排排站，或是擺在蛋糕、果凍上面，看了實在是很療癒。

除了三眼怪，以前也推出過「米奇、米妮4D寶石軟糖」，分別有綠色米奇、粉紅米妮兩款立體老鼠造型，分別是哈密瓜和水蜜桃口味。

另外，日本知名伴手禮東京芭娜娜（Tokyo Banana）也與迪士尼合作，推出一款「米奇、米妮立體玉米片」，把普通的玉米片做成三顆圓圈組成的米奇頭造型，真的超級可愛。米奇款是焦糖口味、米妮款是草莓牛奶，顏色還是充滿少女感的粉紅，不管是加進牛奶裡，或是搭配吐司、堅果一起吃都很適合，而且包裝鐵罐也非常美，吃完絕對要留下來收藏。

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