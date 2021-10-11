fb ig video ETtoday search mobile

「三眼怪4D寶石軟糖」立體造型Q爆！咬下去是麝香葡萄味

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@pupupu2562、@dmmiiyyuu_gram、paqtomog.com

迪士尼皮克斯電影《玩具總動員》的三眼怪人氣很高，近期日本就有一款「三眼怪4D寶石軟糖」洗版日妞IG，這款軟糖做成立體三眼怪造型，從頭到腳所有細節都神還原，頭部是綠色、身體則是藍色，整隻呈半透明色澤，看起來晶瑩剔透，就像顆閃閃發亮的寶石，萌到讓人捨不得吃。

「三眼怪4D寶石軟糖」近期在日本LAWSON超商販售，可愛造型讓大家搶著買來拍照，至於為什麼會叫「4D」，就是主打有3D立體造型加上Delicious（美味）的涵義。整顆軟糖就像一隻立體三眼怪小公仔，身體的顏色、細節都完美重現，而且真的可以站立，咬下去軟Q有嚼勁，是酸甜的麝香葡萄口味。

「三眼怪4D寶石軟糖」外型吸睛，比起吃下肚，更想拿來玩和拍照。一口氣倒出一堆三眼怪在盤子上，會讓人想起電影裡他們在抓娃娃機裡的模樣，也可以讓三眼怪排排站，或是擺在蛋糕、果凍上面，看了實在是很療癒。

除了三眼怪，以前也推出過「米奇、米妮4D寶石軟糖」，分別有綠色米奇、粉紅米妮兩款立體老鼠造型，分別是哈密瓜和水蜜桃口味。

另外，日本知名伴手禮東京芭娜娜（Tokyo Banana）也與迪士尼合作，推出一款「米奇、米妮立體玉米片」，把普通的玉米片做成三顆圓圈組成的米奇頭造型，真的超級可愛。米奇款是焦糖口味、米妮款是草莓牛奶，顏色還是充滿少女感的粉紅，不管是加進牛奶裡，或是搭配吐司、堅果一起吃都很適合，而且包裝鐵罐也非常美，吃完絕對要留下來收藏。

▲三眼怪軟糖。（圖／翻攝自IG@pupupu2562）

▲三眼怪軟糖。（圖／翻攝自IG@pupupu2562）

▲三眼怪軟糖。（圖／翻攝自IG@pupupu2562）

►直擊！台北UNIQLO旗艦店全曝光　鮮花區美爆絕對要打卡

►星巴克搶爆「圓形水壺包」打開裡面超驚艷！新款「魚鱗杯」漸層美翻

關鍵字：

迪士尼, 軟糖, 三眼怪, 零食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點

超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點

有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷 CP值超高！「養生電鍋」才1299元　可同時做兩道菜超方便 內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色 《鬼滅之刃》第二季播出時間公開、「無限列車」竟有新劇情！先複習金句

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面