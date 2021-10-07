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卡地亞超親民的紅盒概念店開張　1萬入手精品級筆記本

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 ▲卡地亞於遠百信義A13一樓打造The Cartier Box期間限定概念店。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

想進入精品世界又有點怯步嗎？別擔心，卡地亞（Cartier）於遠百信義A13一樓打造的全台首座The Cartier Box期間限定概念店，以開放式空間迎賓，店內處處是經典紅盒打造的趣味裝置，展售單價約50萬元以內的經典入門錶款、珠寶，以及皮件包款、香水與生活精品，並設置禮物包裝台，品牌傳達送禮的藝術，也接觸更多年輕新客。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞開設為期半年的The Cartier Box期間限定概念店。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞紅盒八角形的外型呼應巴黎登廣場形狀。

卡地亞招牌紅盒的八角形源自巴黎芳登廣場的形狀，採用摩洛哥皮革製作，點綴花環（Guirlande）圖案的金色飾邊，將此概念延伸至為期半年的The Cartier Box期間限定概念店的裝潢與展櫃設計，展現年輕、活潑的氛圍，令人驚喜的是運用小皮件，在牆面排出「台北」二字拉近與顧客的距離，且想進入卡地亞的世界也有更多選擇，萬元可入手3件一套的Diabolo de Cartier筆記本就令人心動。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞一套三件Diabolo de Cartier筆記本，11,700元。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹抱枕（左）16,600元，美洲豹陶瓷罐，小型款24,000元。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞Double C de Cartier鍊帶肩背包小型款92,000元，迷你款鍊帶包82,000元。

珠寶圈另一大名鼎鼎的珠寶盒是Tiffany & Co.的Tiffany Blue Box，綁上白色緞帶的小藍盒乘載無數女性的夢想，品牌也以此經典形象為靈感，攜手紐約當代藝術家Daniel Arsham，創作限量49件青銅材質鑄造的腐蝕雕塑作品，是他著名的「未來考古」概念延伸，演繹1000年後Tiffany Blue Box「出土」的模樣。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany與紐約當代藝術家Daniel Arsham合作，創作以小藍盒為靈感的青銅材質鑄造的腐蝕雕塑作品。（圖／Tiffany提供）

►巨星超愛的Tiffany傳奇設計師招牌作襲台　海葵胸針點出奇思妙想

►亮・珠寶／龐德女郎百搭的珠寶是這款　心形墜背後還有007 LOGO

關鍵字：

卡地亞, Cartier, Tiffany

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