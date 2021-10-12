一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！小孩設施玩不完　大人放空超爽

文／C編

想要讓自己放鬆一下，旅行是很不錯的選擇，宜蘭的好山好水，是很多人喜歡前往的地方，「Her森森」就推出「宜蘭蘭城晶英酒店 2大3小一泊一食」，可以全家大小一起去度假，特價8499元，平均一人只要1699就可以住進五星級飯店，超爽。

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▲宜蘭蘭城晶英酒店 2大3小一泊一食，特價8499元。點我購買。



講起宜蘭蘭城晶英酒店，最先印入腦海有兩個焦點，一是號稱「全台最好吃」的櫻桃鴨，一是讓小孩玩到翻天的「芬朵奇堡樂園」，大人開心吃、小孩開心玩，就是最完美的假期。宜蘭蘭城晶英酒店有193間客房、千坪戶外空中花園、挑高八米無柱式千人宴會廳、中西式美饌餐廳、豐華會健康俱樂部、沐蘭Spa，即便不外出，待在飯店內也很滿足。

「小孩有得玩」是許多父母度假時的一大考量，宜蘭蘭城晶英正因為豐富的兒童設施，成為親子共遊首選，芬朵奇堡樂園、窩窩樂與趣七樓，保證讓孩子們流連忘返，可加價入住的芬朵奇堡主題樓層是招牌特色，廊道即是賽車跑道，小朋友不但有「配車」，客房內更備有兒童帳篷，連大人都跟著興奮，幫孩子拍照拍到手軟。

另外，酒店結合東部最大購物商場新月廣場及新月豪華影城，想逛街相當方便，絕對可以滿足一家大小的需求。「Her森森」推出「宜蘭蘭城晶英酒店 2大3小一泊一食」特價8499元，平均一人只要1699元，就可以入住，享受有趣快意的設施體驗，趕緊搶購住宿券。

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