徐若瑄氣到坐地罷工！怨UNIQLO太晚找他代言、買衣服竟也要排隊

記者王則絲／台北報導

女星徐若瑄今（7日）以UNIQLO最新代言人身份出席「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」剪綵活動，為明日的正式開幕現身支持。活動上徐若瑄表示自己一直都是UNIQLO的忠實粉絲，以前每次看到別的代言人心裡就一直想：「怎麼不找我？最適合的人，他們忘了！」如今獲得了代言人身份的徐若瑄，興奮詢問是否可以在開幕前先購買？得到的卻是「排隊」的答案，讓她氣到直接坐地罷工！

▲徐若瑄出席UNIQLO TAIPEI全球旗艦店剪綵。（圖／品牌提供）



徐若瑄今日出席UNIQLO TAIPEI全球旗艦店剪綵活動，記者會上顯得精力充沛，身穿形象廣告中所穿的全套造型：Ｕ系列小羊毛毛衣搭配Theory聯名細褶裙，拍照時不斷轉圈展示飄逸的裙襬。

一直以來都是UNIQLO粉絲的徐若瑄提到，至少每年冬天的時候都會來補貨發熱衣，平常也會幫家人買，每次來的時候看到牆上代言人，心理就會想：「他們怎麼就看不到我？」、「不是說其他人不適合，而是最適合的人，他們忘了！」而現在終於當上了UNIQLO的代言人，讓她備感驕傲。

▲徐若瑄身穿U系列小羊毛上衣、Theory聯名系列百褶裙亮相。（圖／記者王則絲攝）



提到最想要UNIQLO推出的一項單品，徐若瑄敲碗希望可以推出「晚安褲」，殊不知剛好正是近期新品之一，所以她開心向工作人員直接下單M號，想要在明天開賣前就帶回家，沒想到被活動主持人黃子佼吐槽：「明天才能買單，我剛剛也想買，他們說明天10點才對外，我們不能有特權！」即使身為代言人，也跟民眾們一樣要排隊，讓徐若瑄當場鬧起彆扭：「代言人不能有特權，我是代言來做什麼的！」氣到直接坐地，畫面很搞笑，不過她當然只是開開玩笑，連忙緩頰：「不是啦！是這個裙子我要讓大家知道蹲下來也很好看。」

▲徐若瑄直接坐地鬧彆扭做效果，意外發現坐地擺拍也很美。（圖／記者王則絲攝）



「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」終於要在明天（10／8）重新開幕，就在原台北明曜百貨位址，展開全新四層樓的店面，稍早《ET FASHION》已搶先帶大家現場直擊「必逛5亮點」，包括首度引入台灣的「UNIQLO FLOWER」，當季鮮花99元起，以及來店即享熱騰騰的雞蛋糕！

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