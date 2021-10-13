賣到缺貨！「櫻花粉料理鍋」激殺730元　同時吃燒烤、火鍋大滿足

文／C編

疫情改變的生活習慣之一，就是很多人外食減少、在家開伙機率大增，「Her森森」推出「一鍋多用不沾料理鍋」，很適合單身或人口簡單的小家庭，可同時燒烤與火鍋，非常方便，並有絕美的櫻花粉、優雅白等顏色選擇，原價989元、特價730元，絕對要入手。

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▲一鍋多用不沾料理鍋，原價989元、特價730元，點我購買。



這款「一鍋多用不沾料理鍋」是近期賣到缺貨的小家電，除了可以直接上餐桌，讓每個人都能享受「火鍋、烤肉兩吃」的樂趣，也能用來煎、煮、炒，變化出多樣菜色，因此非常受到歡迎。

不沾料理鍋採用雙U型加熱管設計，搭配橢圓的發熱盤，讓食材均勻受熱，而且加熱快速，只要一個鍵就可以輕鬆操作，同時採用不沾鍋塗層，不管任何烹飪方式，都不用擔心沾鍋、難以清洗。

▲同時煮火鍋、燒烤，相當方便。

另外，採用300W大火力，現煎煮現吃，最適合放在餐桌上，只要把肉醃好，菜洗乾淨，直接就可以下鍋煮起來，冬天吃鍋必備，非常方便又實用，兩個人吃剛剛好，同時還可以當作做菜的鍋爐，一次煎煮起來不用等鍋熱，快速上菜沒煩惱。

「Her森森」推出「一鍋多用不沾料理鍋」，原價989元、特價730元，吃鍋的季節逐漸接近，又能烤肉滿足大口吃肉的慾望，超級方便又實用。

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