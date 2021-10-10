玄彬皺眉賞錶迷人眼神太犯規！太平洋寬肩＋胸肌　襯衫扣子快撐爆

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓星玄彬攜手孫藝珍演出《愛的迫降》後話題勢不可擋，兩人認愛後人氣更是迎來新高，近期玄彬雖鮮少出現在螢幕前，但代言邀約照樣接到手軟，近日他出席代言手錶OMEGA新品快閃活動，一身全黑的帥氣西裝，在他厚實的太平洋寬肩下更加挺拔，微微敞開的領口，能看見他的胸肌在合身的襯衫下幾乎撐到緊繃！

許久沒有影視作品的玄彬，此次以代言人之姿亮相韓國OMEGA《007 No Time T Die》新品快閃活動，品牌也在事後釋出活動影片，畫面中玄彬梳起招牌油頭搭配黑色硬挺西裝，只見他穿梭在活動現場試戴手錶，認真地專注眼神令人忍不住臉紅心跳，有一幕他看向鏡頭微微皺眉的模樣更是電力爆表，讓粉絲們忍不住瘋狂按截圖儲存收藏。

▲玄彬以代言人之姿亮相韓國OMEGA《007 No Time T Die》新品快閃活動。（圖 / 翻攝IG@vast.ent)

在拍攝韓劇《愛的迫降》時，玄彬為了更加融入「軍官」角色，積極健身增肌，即使在拍攝結束後也沒有停止運動習慣，在包得緊緊的西裝穿搭下照樣能看出壯碩體態，寬敞的胸肌在貼身襯衫內也幾乎要爆出來，令粉絲們直呼：「第一顆扣子是扣不起來吧」、「穿西裝也養眼只有玄彬了」、「誰來扶我，不能呼吸了」。

此外，玄彬前陣子為代言髮品Dr.FORHAIR拍攝畫報，同樣是帥出天際，時而摸唇、皺眉的模樣惹來粉絲們心花怒放，就算不小心撐起抬頭紋照樣魅力不減，早在這之前，女友孫藝珍也才剛釋出全新髮品廣告大片，一身露背交叉禮服大秀傲人美背，讓不少粉絲直呼：「兩人太有默契了」、「這算是在炫愛吧」、「隔空放閃」。

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