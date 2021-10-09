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輕鬆畫出《換乘戀愛》普玹「純欲眼妝」！5款超美秋冬四色眼影盤必收

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編輯／Beverly

看完《換乘戀愛》，妳是不是也被普玹的無害笑眼迷倒呢？掌握「2021最新眼妝趨勢」妳也可以變成迷倒眾生的韓國歐膩。還有五款絕對不能錯過的秋冬四色迷你眼彩盤，不怕包包放不下，還能讓妳輕易打造出韓國歐膩的靈魂之窗！

以「裸棕色調」為主的低妝感眼妝是韓國2021年的最新流行，將眼妝的色彩感降到最低，以焦糖色調、奶茶色為基底畫出輪廓，並在睫毛根部暈染創造眼神的深邃感，再透過提亮色搭配陰影色，打造出原生感自然臥蠶，最後加上眼線和韓劇裡最引人注目的根根分明睫毛，讓眼睛瞬間放大一倍！還能增添少女清純的氣息。

▲眼影教學（圖／小紅書@niuge1112，小紅書@426254980）

▲眼影教學。（圖／翻攝自小紅書@搖滾阿茅，小紅書@426254980）

1028 銀河系限量四色眼彩盤 #無限

1028是專為亞洲人的膚質及輪廓特色所設計的品牌，銀河系限量四色眼彩盤主打輕巧在手，絲滑服貼不卡粉，打底暈染好順暢！「無限盤」嚴選栗棕琥珀色系，搭配琉璃極光亮片，這樣零燒腦的配色，只能說畫出來的眼妝實在太美了！

▲1028（圖／1028官網）

▲1028銀河系限量四色眼彩盤。（圖／翻攝自1028官網）

3CE #flatcall

說到韓國眼彩，相信女孩們對來自韓國人氣彩妝品牌3CE都不陌生，包裝可愛、用色大膽、粉質細緻，商品更新的速度更是迅速。3CE的四色眼影不論霧面色、亮片色，可說是應有盡有，色系也不僅限於安全牌的大地色系及紅棕色系，甚至還有閃亮耀眼的金鑽盤。

輕巧好攜帶的四色眼影 #flatcall更是3CE家的人氣商品，華麗的金棕色系，加強五官深邃感，即便只是畫個日常妝容，也給人一種成熟魅力卻性感可愛的感覺。

▲3ce（圖／小紅書@637296495）

▲3CE 四色眼彩盤。（圖／翻攝自小紅書@637296495）

Rom&nd 浪漫四色眼影盤03 #DryRagras

說到韓國彩妝，Rom&nd的人氣也不容小覷，妳以為Rom&nd只有唇彩有名嗎，他們家的眼影也很厲害，不只色調漂亮，粉質也是一級棒，連常常耍雷的亮片色都超級服貼。

顏色如兔尾草般柔和的棕色03號#DryRagras，是絕對不會出錯的大地棕色系，打造日常妝容，讓妳輕易成為韓國歐膩。

▲Romand 浪漫四色眼影盤03 #DryRagras。（圖／官網，小紅書@426254980）

▲Rom&nd 浪漫四色眼影盤。（圖／翻攝自Rom&nd官網，小紅書@426254980）

Celefit #THE BELLA 02（零失手大地）

部落客激推的小眾品牌Celefit，也是選手之一，雖然在台灣討論度不高，但卻在韓國爆紅，是許多知名網紅及部落客的好物推薦名單。

零失手的大地色系眼影 #THE BELLA 02，因為顯色度偏低不易失手，好暈染、不飛粉、延展性好，怎麼塗都好看，因此是許多美妝新手的蜜糖，除了無燒腦使用加分外，價錢可愛更是許多人選擇它的原因之一。

▲Celefit #THE BELLA 02。（圖／Celefit官網，小紅書@DaXi08888）

▲Celefit 零失手大地色系眼彩盤。（圖／翻攝自Celefit官網，小紅書@DaXi08888）

IM MEME #我愛口袋彩妝小方盒 03（小棕盒）

人氣一樣很旺的IM MEME來囉！雖然是韓國美妝品牌，但因為各大實體通路都有IM MEME的身影，所以它也算是台灣美妝界的國民好朋友吧。粉質細膩、亮片色低調、顯色度偏低，一樣是美妝新手的好朋友，表現雖然沒有到非常好，但是包裝可愛、價錢平價、更新速度快，因此還是保有大量死忠粉絲。

#我愛口袋彩妝小方盒 03小棕盒，實用百搭的大地色系，眼彩結合腮紅又無廢色，造型可愛輕巧好攜帶，也是純欲眼妝好選擇。

▲IM MEME #我愛口袋彩妝小方盒 03小棕盒。（圖／官網）

▲IM MEME 口袋彩妝小方盒。（圖／翻攝自IM MEME官網）

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關鍵字：

純欲妝容, 四色眼影, 韓國歐膩, 秋冬妝容

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