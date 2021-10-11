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3萬元入手FENDI奈米包！Peekaboo換上彩色皮革＋粗縫線少女心爆棚

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▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 此次發表「Peekaboo 限定系列」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

說到FENDI 的經典包款，PEEKABOO榜上有名，此次品牌推出限定系列，特別加入了彩色粒面皮革與粗厚的車縫線設計，並賦予療癒色系使其煥然一新，另外還搭配了配套Nano Peekaboo 吊飾與肩帶，最低三萬元出頭就能入手經典設計。

FENDI 此次發表「Peekaboo 限定系列」來致敬設計師Silvia Venturini Fendi，她在2009年推出該包款，陸續進化換上新色屹立不搖10多年，依舊是女孩的理想包款。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Peekaboo限定系列黃色Iconic包款（迷你）；FENDI Peekaboo限定系列 紅色ISeeU組合（小）。（圖／品牌提供）

此次為滿足不同需求，尺寸各異的中型 Peekaboo ISeeU、小型 Peekaboo ISeeU 及迷你 Peekaboo Iconic 等多種包款，採用彩色粒面皮革及粗厚的 Selleria 車縫線，尺寸較大的車縫線，遊走於輪廓之上效果十足，搭配含羞草黃、鬱金香紅、青色藍色及松露灰，日常與正式場合一顆搞定。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲（圖二）黃色Nano ISeeU鍊帶包NT$32,500；（圖三）Strap You 肩帶，可自由搭配組合。（圖／品牌提供）

「Peekaboo 限定系列」還創造了完整版搭配組合，除了包款主體之外，另添加3萬元出頭的Nano Peekaboo 吊飾，雖是奈米包掛飾，不過能裝下可愛足夠了；以及帶有口袋的 Strap You 肩帶，採用天然帆布材質製成，點綴著彩色刺繡的 FF logo 圖案，延續包身的童趣效果，一次入手全部經典搭配，更具有收藏價值。

關鍵字：

FENDI, PEEKABOO, 限定

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