現實世界真的有《精靈寶可夢》？皮卡丘鼠、大眼水精靈好想養一隻

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@gakman.e

每次看《精靈寶可夢》卡通的時候，都好希望能夠養一隻，而現在皮卡丘竟然在真實世界現身了？！這隻神奇生物長得像老鼠和兔子的綜合體，身上長滿鮮黃色的毛，連招牌腮紅、背上的棕色紋路都有，相似度也太高，其實這是俄羅斯創作者Ekaterina Gakman（IG@gakman.e）的填充娃娃作品。

俄羅斯創作者Ekaterina Gakman（IG@gakman.e）擅長製作擬真填充娃娃，他會把卡通角色與真實動物結合，做出逼真又可愛的造型，如果這隻生物真的存在，就會長這個樣子。其中有多款《精靈寶可夢》作品，像毛茸茸的皮卡丘鼠就讓人瞬間融化，鮮黃絨毛配上五官真的萌翻，還有整隻橘紅色配上黃毛點綴的變種版本，看了也好想養。

真實版本的妙蛙種子也超級可愛，整隻是淺淺的綠色，全身佈滿短短細毛，一雙不科學的大眼睛超級無辜，配上短短四肢也太Q。

《精靈寶可夢》的伊布長相跟真實動物很接近，所以做成娃娃也很逼真，看起來有狐狸、狗狗的感覺，進化後的水精靈、雷精靈、火精靈模樣特殊，做成真實版本好神奇。

除了《精靈寶可夢》，Ekaterina Gakman也會從其他作品找尋靈感，有做出迪士尼的史迪奇、《星際大戰》的尤達寶寶、電影《小精靈》的小魔怪…等不同作品，喜歡的話可以在他的網站上購入，把娃娃擺在家中，就像養了一隻小萌寵。