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朴信惠亮紅套裝氣質逆天　下秒化身潮妹子曬「上萬潮鞋」

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠許久沒有公開活動，近日終於替代言服飾品牌MOJO.S.PHINE現身露面，她穿著紅色織紋套裝亮麗登場，短褶裙下秀出修長小腿，氣質逆天再次美翻眾人，不過下秒朴信惠於VLIVE直播上換回日常最愛的休閒打扮，頂著清純模樣和粉絲線上互動，直播中她更不改「潮妹子」本性，將腿抬起炫耀腳上堪稱「鞋王」的球鞋，目前炒價突破上萬元，來頭不小。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠身穿MOJO.S.PHINE秋冬新裝。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE）

朴信惠擔任服飾品牌MOJO.S.PHINE代言人已多時，並負責演繹每一季的形象大片，近日品牌開設全新店面，朴信惠便穿上秋冬新裝，特別到店上擺拍美照，她一身亮紅色混織白色的搶眼西裝毛呢套裝，非常襯膚，下身的短裙則以寬褶設計，復古端莊中蘊含俏皮感，讓朴信惠整個人氣質逆天，許久沒有美照欣賞的粉絲們紛紛讚嘆：「歐膩太優雅、太美了」、「跪求更多照片」、「姐姐穿這顏色好美。」

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠於直播中曬出腳上「上萬潮鞋」。（圖／翻攝自朴信惠IG）

接著，朴信惠近日於VLIVE上開直播與粉絲互動，卸下出席活動的精緻裝扮，換上她私下的休閒風格，朴信惠綁起俐落的高馬尾、淡妝現身鏡頭前，顯得特別清純，直播中她還不忘身為「潮妹子」的本性，抬起雙腿曬出腳上的「上萬潮鞋」，令觀眾都超羨慕！

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲「Travis Scott X fragment X Air Jordan」。（圖／翻攝自nike）

原來這雙鞋正是話題炒得火熱的三方聯名鞋款「Travis Scott X fragment X Air Jordan」，連鞋頭朴敘俊都曾穿過，原價約六千多元台幣，現在已炒價到三萬元～六萬元以上不等，可見朴信惠私下也是個十分關注潮流的潮妹。

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關鍵字：

朴信惠, Mojosphine, 代言, 潮鞋, 上萬潮鞋, 曬鞋

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