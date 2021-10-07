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「台灣之光」珠寶三度成博物館館藏　牡丹胸針V＆A博物館亮相

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▲▼ CINDY CHAO,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII 紅寶石牡丹胸針，被英國V&A博物館納為永久館藏。（圖／Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021提供）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao）2004年創立的同名珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，繼2010年「皇家蝴蝶胸針」被美國史密森尼國家自然歷史博物館納為典藏、2020年首件年度蝴蝶創作「紅寶石側飛蝴蝶胸針」獲巴黎裝飾藝術博物館珍藏後，再傳捷報，2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII「紅寶石牡丹胸針」成為英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館（簡稱V&A）永久館藏。

▲▼ CINDY CHAO,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲英國V&A博物館William and Judith Bollinger珠寶長廊。（圖／Victoria and Albert Museum, London 提供）

這枚CINDY CHAO紅寶石牡丹胸針鑲嵌約228 克拉的紅寶石，姿態生動，在2018年倫敦巨匠臻藏藝術博覽會已深受矚目，獲得大會頒發「卓越藝術創作典範獎」，吸引V&A博物館的關注，在品牌與收藏家超過一年溝通之後，終於獲得同意，將此作品正式陳列於V&A博物館的William and Judith Bollinger珠寶長廊公開展出，成為CINDY CHAO第三件被世界權威博物館納入館藏的傑作。

▲▼ CINDY CHAO,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲莫斯科國家歷史博物館2018年收藏Anna Hu創作的丹紅喜鵲胸針。（圖／Anna Hu提供）

台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）靈感源自郎世寧的作品《畫仙萼長春》的「丹紅喜鵲胸針」，融合東方文化與西方工藝的設計也備受肯定，2018年成為莫斯科國家歷史博物館克林姆林宮珠寶收藏的一部份，讓更多台灣之光在世界舞台上被看見。

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關鍵字：

CINDY CHAO, 趙心綺, Anna Hu

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