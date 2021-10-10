五倍券爽吃「燒肉」攻略！台中7間高價位和牛燒肉、無菜單料理最划算

圖、文／MENU美食誌

五倍券已於10月8日發放，想吃的餐廳都預約好了嗎？還沒想法也可以參考這篇哦！

澄居烤物燒肉

南屯區、西屯區

從 1580 元的雙人套餐到 3880 元的三人套餐，共有 10 種不同價位的套餐！ 1780 元的雙人套餐除了有基本的沙拉、泡菜、海鮮拼盤，還可以享用到和牛！和牛肉質很好，非常超值！海鮮拼盤推薦草蝦必選，大隻新鮮、爽度爆表！

▲澄居烤物燒肉（圖／美食客3ㄓ&小又的美食大冒險提供）

糧薪客棧

沙鹿區

沙鹿的隱藏版燒肉私人招待所，無低消、無限時、無服務費，超適合團體聚餐！有來自日本的冷藏 A5 和牛、澳洲牛舌、美國冷藏牛及多種肉品，搭配三種沾醬都各有風味！A5和牛條切菲力吃起來油脂感豐富，厚切牛舌又Q又脆！

▲糧薪客棧（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

悠熹燒肉 YOSHI

南屯區

店裡的「明月」造景很吸睛，邊烤肉還能邊賞月！雙人限量套餐 2990 元可品嚐到五種和牛肉品及雞豬鴨，和牛肉質軟嫩、入口即化，油脂豐富沒有牛腥味！慢燉雞清湯口味清香好喝，搭配燒肉非常合適！

▲悠熹燒肉 YOSHI（圖／美食客林育洳提供）

樂軒和牛專門店 台中店

南屯區

這間燒肉非常奢華，雙人令和元年套餐價格高達 8800 元，選用逸品等級日本牛，品項不多但用料高級！油花分布均勻、肉質吃得出高級感！桌邊服務很完美、用餐氣氛佳！

▲樂軒和牛專門店（圖／美食客didi提供）



老井極上燒肉

西區、北屯區

燒肉、鍋物、釜飯、壽司一應俱全的好評燒肉店！饕客必吃專業和牛套餐，預算多推薦點御品老井套餐！肉質人人稱讚，高級卻不過於昂貴！飲品有三種 100% 原汁的蔬果果汁，非常清爽解膩！

▲老井極上燒肉（圖／美食客food_Bill提供）

饌和牛

北區

知名火鍋品牌肉多多旗下的吃到飽新品牌，味自慢老湯鍋湯頭以雞骨與豬大骨還有數種藥材慢火熬煮，口感溫潤爽口！熟成澳洲極致饌和牛，涮幾秒後呈微粉色，口感就會很嫩！蔬菜區品項很多、食材新鮮！還有供和牛肉燥可淋在飯上哦！

▲饌和牛（圖／美食客Ketty Chang提供）

徐會所

北屯區

慶生、過節日首選的無菜單料理餐廳，用餐環境非常浪漫！價位分為 1380 元與 1980 元，品項包含開胃菜、沙拉、湯品、麵包、主餐及最後的甜點，1980 元的套餐會再多一份主餐！菜餚常常突破味蕾，視吃與入口後的反差感令人驚喜！

▲徐會所（圖／美食客Joanne_c提供）

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