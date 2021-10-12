陽台佈置一點都不難！「6個原則」小空間也能製造浪漫氛圍

▲改造陽台空間能讓居家生活更加愉悅。（圖／pinterest、Ig@nitori_official，下同）

文／女子學

每次看到網友們分享的陽台佈置都好心生嚮往！尤其是這兩年待在家的時間變得很長，改造陽台像又增加了一個小房間似的，可以幫你暫時轉換不同的居家氛圍。但家裡的窄小的陽台還能有什麼改造方法呢？其實一點都不難！只需要多用點小心思，慢慢地開始整理並注入一些基本的佈置元素，也能為自家陽台營造出時尚的空間，讓您的居家生活更加愉悅！因此你可以試著開始這麼做 :

1.決定佈置陽台的目的與風格

看到人家的陽台佈置覺得這個商品真好看、又覺得那個東西好時尚等，沒有事先想好自己到底想要什麼樣的佈置格調下，隨心購買了許多裝飾品 ，不但浪費錢而且還又會增加雜物！試想如果在你家狹窄的陽台上放了很多不必要的裝飾品或佈置物品，反而會顯得更凌亂。所以最重要的一件事就是”先決定好你想要的陽台改造風格、氛圍或是目的！例如想要一個花草芳香的園藝小空間、又或者是想打造成小孩子們的遊樂空間？通過確認明確的使用目的之後，就能很快地列出所需要的佈置物品。

2.首先，從地板開始改造吧！

陽台的空間不是只能有冰冷的地板，光是改造陽台的地板就能立即帶來不同的氛圍感！所以先從選擇適合您想要的地板質材，為空間增添些溫暖的氣息開始著手吧！一般常見的材質像是人造草坪、木地板、排水板等，這些都很容易在 DIY 居家修繕工具、材料量販店或是網路上購買得到，不過要提醒的是請盡量選擇耐用的材質。

想要變身時尚咖啡館風格的話，不妨可以選擇人造草坪或是歐美風地毯來舖設，不過台灣的天候狀況來說，這類材質的維護相對起來會較為麻煩一些。

木質地板是現在最受歡迎的選項，因為具有排水性的木質地板較不易腐蝕或劣化，也適合打造花草空間。即使是變身小孩子們的遊樂天地也能安心地赤腳玩耍。

3.用高度打造立體空間

在空間使用範圍有限的陽台，又想放些花草盆栽的話，其實可以不用擺放滿地！不妨考慮需裝設一組高架子，或是於牆面裝飾可懸掛小物的木架，也有助於狹窄陽台空間的使用。在牆面上或是高架上放置能令自己感到愉悅的盆栽植物、或是任何你想裝飾的小物等裝飾，不但能改變牆壁的空蕩感，還能立即創造出更時尚更立體的空間氛圍。

4.擺設容易收納的用具

想要擁有一個咖啡廳的感覺但是自家的陽台空間不大、又嫌市面上常見的戶外桌椅太大佔空間的話，推薦可以試著裝設可折疊收於陽台邊的掛鉤式桌子。平常絲毫不佔額外空間，想使用時就可以展開、再放上一把椅子，輕鬆地將陽台轉變成咖啡廳！

5.花草小物點綴居家角落

想要重新轉換陽台的氛圍，擺放盆栽植物絕對是一個很好的提案！透過花草的點綴能柔和原本生硬冰冷的陽台環境，而且其實不需要大花大草的擺設，一朵美麗的花、小小的綠植栽、以簡單的花器搭配，都能勾勒起盎然生機。另外 ，若是不擅長園藝種植或是無法每天養護的人，可以選擇容易生長的植栽或是水耕植栽，也能輕鬆享受時尚的園藝美感。

6.善用別緻燈具烘托浪漫氛圍

最後以特別的燈飾或燈具來取代陽台原本的照明設備。直接點亮就很美了，在夜間猶如點點星光的燈飾，或是將燈飾套在玻璃瓶中的簡單裝飾，絢麗感增倍，營造與白天截然不同的氛圍。

只需掌握以上幾點基本原則，無論你擁有哪種陽台空間都能輕鬆地改造！變身後的陽台不僅每天使用起來能讓自己或是家人的心情變得美好愉悅，還可以變成拍美照上傳社群被大家稱讚羡慕呢！讓我們重新打造陽台空間，一起朝著美好居家氛圍之路前進吧！

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