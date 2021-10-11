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當紅的「燕麥」怎麼吃？自製飲品、渣渣做餅乾　3種方法最健康

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▲燕麥吃法。（圖／女子學）

▲燕麥是非常多營養的雜糧之一。（圖／Pexels、Pinterest，下同）

文／女子學

這一兩年來燕麥超紅，不僅是世界衛生組織所認定的超級食物，擁有許多對人體有益的營養，還是乳糖不耐症者的救星，各大超商、咖啡廳都紛紛推出「燕麥奶」咖啡，讓更多有特殊需求的族群受惠，也提供一般消費者更多樣化的選擇。

不過多吃燕麥到底有哪些好處？食用時需要特別留意哪些事項？除了單吃外，還有什麼不同的吃法呢？本篇文一次整理告訴你：

燕麥的營養價值

▲燕麥吃法。（圖／女子學）

燕麥是非常多營養的雜糧之一，其中最為人稱道的是它「低脂高纖」和「低 GI 值」的優點，富含豐富膳食纖維，既能增加飽足感、維持血糖穩定，還可以降膽固醇。這是因為燕麥中含有一種可溶性纖維叫做「β-葡聚醣」，能減緩腸胃吸收脂肪的速度，進而降低膽固醇的合成速度，同時這個成分也是燕麥容易產生黏稠感的主要原因。

不過燕麥在食物的六大分類中屬於全穀根莖類，需要和主食相互搭配，比如燕麥取代白飯、不要吃麵包時配燕麥奶，如此一來才不會攝取過多熱量，反而造成反效果。且雖然燕麥是屬於低 GI 值的食物，但僅限於原型狀態，市售許多「即食燕麥片」、「燕麥奶」、「燕麥棒」等都是經過加工的精緻食物，隨著加工程序增加，整體 GI 值也會跟著提高。

健康燕麥吃法分享
如果想要健康吃燕麥的話，不妨參考以下 3 種燕麥吃法：

1.自製燕麥飲最健康

▲燕麥吃法。（圖／女子學）

現在有越來越多燕麥奶品牌可供選擇，讓人經常陷入選擇障礙的困難之中，可是你知道嗎？為了保存容易與風味良好，這些市面上的燕麥奶商品或多或少都會加一些添加劑或是調味，無形中也會對健康帶來影響。

而想要自製燕麥飲也沒有那麼難，只需要將燕麥與水放入調理機攪打後，濾除口感較差的燕麥渣就可以直接飲用。如果比較在意燕麥生味的話，也可以再煮過一次！

編輯悄悄話：燕麥奶其實應該稱為「燕麥飲」比較合適，所含的蛋白質遠遠不及牛奶，因此建議喝燕麥奶外仍需要搭配其他蛋白質攝取來源

2.風靡歐美的燕麥罐

▲燕麥吃法。（圖／女子學）

方便省時又營養的「隔夜燕麥罐」已經在歐美國家盛行已久，所謂隔夜燕麥罐其實就是在前一晚先將燕麥泡進優格、牛奶、燕麥奶等液體之中，讓它吸收軟化，隔夜再簡單加上新鮮水果、穀片等增加口感與風味，就能獲得好吃又健康的豐盛早餐。

由於燕麥本身帶點甜味，和各種食材都不違和，在網路上搜尋「Overnight Oats」就可以獲得許多不一樣的搭配靈感喔！對於正在減醣的人來說，也是很好的點心。

3.剩餘燕麥渣製成餅乾

▲燕麥吃法。（圖／女子學）

如果你有按照上面的推薦自製燕麥飲，所過濾的燕麥渣也別急著丟掉，除了煮成燕麥粥之外，還可以收集起來一次烤成「燕麥渣餅乾」，偶爾換換口味，也滿足有時嘴饞想吃零食的心！

相較於外頭賣的，自己做的好處就是可以根據喜好調整配方，比如可以減糖、使用楓糖漿代替精緻糖，喜歡肉桂味，就多灑一些肉桂粉提香，也因為燕麥渣的關係再混合一點杏仁粉就能整個取代麵粉，將所有材料混合後就能進烤箱烤。如果不想吃餅乾的話，相同麵糊也能加入少許泡打粉做成燕麥渣鬆餅喔～

最後還是要提醒大家，無論是什麼東西就算再健康也過猶不及，畢竟燕麥膳食纖維豐富，吃太多有時也會造成脹氣不適，同時如果本身對於麩質過敏或是慢性腎衰竭者（長期洗腎）也要盡量避免吃燕麥比較好唷！

延伸閱讀：

燕麥奶能取代牛奶嗎？高敏敏營養師提醒：有「奶」並非含有鈣質，各種常見飲品類別一次分享

寒天、燕麥、山粉圓：忍不住想喝手搖杯也沒關係！5 間低負擔的清爽系飲品推薦

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 燕麥, 燕麥罐, 營養, 瘦身, 高纖, 食物, 健康, 養生

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